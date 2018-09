Machín no tira de Borja Lasso ni tras las lesiones de Gonalons y Amadou

El Sevilla tiene un serio problema en el centro del campo. Ya de por sí había muchas voces que reclamaban un refuerzo para medular tras la salida de Steven Nzonzi, pero todo se ha complicado con las lesiones de Gonalons y la más reciente de Amadou. Mirando a la plantilla, para jugar un paso por detrás de los atacantes, sólo quedan Roque Mesa, Banega y Borja Lasso, pero el canterano sigue sin entrar en los planes de Machín.

Ni siquiera el hecho de que con la luxación de Amadou haya dejado el centro del campo bajo mínimos ha provocado que el técnico mirara al canterano, quien lleva toda la temporada teniendo un papel testimonial.

Roque Mesa y Banega son los titulares, y hoy Machín ha dicho que puede retrasar a Franco Vázquez en un momento dado, pero llama la ateción que, aunque sea sólo por número y por tener un recambio en el banquillo, Borja Lasso no haya entrado en la lista de convocados para el partido de mañana contra el Levante.

Al no haber lesión de por medio, es evidente que el entrenador del Sevilla no confía en el canterano, el cual tuvo alguna oferta en verano para salir, tanto como cedido como traspasado, pero prefirió quedarse en Nervión y probar suerte en el equipo de sus amores. Pero, de momento, no está teniendo suerte.