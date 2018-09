Machín y algunos nombres propios: Franco Vázquez, Promes, Gnagnon…

Tras la sesión matinal de este sábado, Pablo Machín atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán de cara al encuentro de mañana en el que el Sevilla FC se medirá al Getafe, a partir de las 20.45 horas, siendo este el encuentro con el que el equipo vuelva a la competición liguera tras el parón de selecciones.

Uno de los jugadores que se encontró concentrado con su selección fue Franco Vázquez, quien debutó como albiceleste en un partido oficial disputado en EEUU. Sobre el jugador argentino y sus opciones de formar parte de la partida de cara al encuentro de mañana, Machín pasó a comentar que “me tengo que fiar de lo que he visto hasta ahora, que lo que ha hecho esta semana. Llegó para el entrenamiento de ayer, que fue de poca carga. Es el día que llamamos de bajada. Hoy es el primer día que hemos entrenado con intensidad. Franco es un gran jugador. Es verdad que es un contratiempo que se vaya. Lo tenemos que asumir. Mañana hay otro entrenamiento y daremos la convocatoria”.

Asimismo, fue cuestionado sobre la posibilidad de utilizar a Promes, última incorporación del Sevilla, en lugar de Franco Vázquez, para así dar descanso al argentino. Sobre ello, el técnico soriano reconocía que “son jugadores con características muy distintas. Franco es un jugador de llegada, de un juego más elaborado, más de toque, más pausa… Promes es el que se aprovecha de estas acciones, es un jugador de mucha velocidad, le gusta tener terreno de por medio. Son diferentes. Los dos tienen opciones de jugar“.

Continuando con nombres propios, fue cuestionado por Gnagnon, quien pasará a disponer de un mayor protagonismo en el equipo tras la fatídica lesión sufrida por Mercado en el anterior derbi: “Nosotros lo hemos fichado porque es muy buen jugador y tiene margen de mejora. Ya ha estado actuando con el Sevilla en partidos importantes. Es obvio que no está a su mejor nivel, o al menos al que yo creo que puede rendir más. Tenemos muchos partidos en pocos días y todos los futbolistas que me demuestren que están implicados… voy a tener que aprovecharlos a todos. ¿Por qué no está en su mejor nivel? En Francia ha jugado muchísimo. Creemos que le podemos hacer mejorar y en eso estamos”

Por último, en referencia a André Silva, el técnico nervionense comentó sobre el ariete portugués que “ojalá sea una de las sensaciones de LaLiga. Tenemos confianza en que le venga muy bien el Sevilla. Lo que buscamos es que haga muchos goles. Va a hacer un trabajo importante también para que sus compañeros se puedan aprovechar arriba”