El Madrid se pone duro por Mariano

No será fácil; todo lo contrario. El Sevilla, a falta de cuatro días para que se acabe el plazo de fichajes, y tras preguntar por la situación del madridista Mariano, ya conoce que el club presidido por Florentino Pérez no pretende dejar salir al punta por un precio inferior a los 30 millones de euros. El club nervionense, a través de su director deportivo, Monchi, habló con el grupo de representación del delantero, You First Sports, para informarse sobre su situación y las primeras reflexiones no han sido muy halagüeñas.

De hecho, y según ha podido saber ABC de Sevilla, el Madrid ya descartó dos ofertas, del Arsenal y el Mónaco, por un valor de 25 millones. Además, y otro dato a tener en cuenta, sería el de la ficha de Mariano, muy alta para lo que estima el club. En cualquier caso, ninguna de las partes se atreve a descartar aún la operación pues a buen seguro se tendrá en cuenta el deseo final del jugador.

Mariano estuvo a punto de venir el pasado verano al Sevilla, pero finalmente el Madrid se entrometió y decidió repescarlo. El jugador venía de hacer una muy buena temporada en el Olympique de Lyon, equipo en el que marcó 21 tantos en 48 encuentros. Sin embargo, en el conjunto madridista apenas participó y su nivel bajó mucho (jugó únicamente en 22 encuentros, 746 minutos, y marcó cuatro goles).

Según el Observatorio de Fútbol del CIES (Centro Internacional de Estudios del Deporte), el valor del jugador ha bajado considerablemente en los últimos meses y gira en torno a los 25 millones de euros.