Un mapa de Europa sevillista que sigue tiñéndose de color rojo

El Sevilla de Julen Lopetegui tomó tierra ayer por la tarde en Bakú, capital de Azerbayán, donde mañana dará inicio su participación en la Liga Europa 2019-2020. Una competición que reina con sus cinco títulos (el que más tiene) y en la que tiene puestas siempre muchas esperanzas. Es el equipo que más en serio se la ha tomado en el presente siglo, y eso le ha llevado a levantar su trofeo en cinco ocasiones y a jugar numerosos partidos en Europa. No en vano, son pocos países los que se han quedado sin presenciar un duelo del conjunto de Nervión en sus dominios en la centenaria historia de la entidad. Concretamente, con los duelos que ya tiene fijados en esta edición, un mínimo de tres como visitante, el Sevilla habrá visitado ya un total de 30 de los 49 países que componen actualmente Europa.

Precisamente en la presente edición de la antigua Copa de la UEFA el conjunto sevillista va a visitar tres países que no había pisado anteriormente en duelo oficial. Azerbayán, estado en el que juega el Qarabag como local; Chipre, donde juega el APOEL de Nicosia, y Luxemburgo, donde tiene su sede el Dudelange. Este primer desplazamiento al país azerí es el desplazamiento más largo de la historia del conjunto sevillista para disputar un partido de competición europea. La línea recta entre Sevilla y la capital de Azerbayán es de 4.762 kilómetros, algo más de 400 kilómetros superior a la que separó al equipo sevillano de su desplazamiento a Tiflis (Georgia) para disputar la Supercopa de Europa del año 2015 ante el FC Barcelona. La capital georgiana estaba a 4.319 kilómetros.

En el actual continente europeo están reconocidos formalmente como estados soberanos un total de 49 países, de los cuales el Sevilla ha mostrado (o mostrará contando las dos salidas que aún le restan) sus colores y escudo en un total de 30. Estos son España, Portugal, Francia, Mónaco, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido, Alemania, Austria, República Checa, Eslovenia, Italia, Croacia, Montenegro, Chipre, Grecia, Turquía, Ucrania, Azerbayán, Rumanía, Georgia, Bulgaria, Polonia, Rusia, Noruega, Dinamarca, Suiza, Hungría y Lituania. No le quedan pues países fuertes del panorama futbolístico en los que competir al conjunto de Nervión, que no ha tenido rivales en Europa de estados como Suecia, Serbia o Eslovaquia, pero que sí ha estado en los más importantes del panorama futbolístico continental, y en estadios tan míticos del fútbol como Old Trafford, Anfield, Parque de los Príncipes o Allianz Arena.

El Sevilla ha disputado hasta el momento un total de 196 partidos en competiciones europeas repartidos entre la Liga Europa (133), la Liga de Campeones (52), la Supercopa de Europa (5), la Copa de Ferias (4) y la Recopa (2). Cuando acabe la actual fase de grupos a la que da comienzo mañana en Azerbayán el Sevilla ya habrá superado los 200 partidos en Europa en toda su historia, alcanzando los 202.

Un bagaje ganado

Los grandes éxitos del Sevilla en el presente siglo en la Liga Europa, en la que ha conquistado cinco entorchados, y su participación en 15 de las últimas 16 temporadas en los torneos organizados por la UEFA le han convertido en un equipo conocido en el Viejo Continente, donde ocupa actualmente el undécimo puesto en el ranking por coeficiente de clubes. Sin ir más lejos, el Sevilla es el único equipo que luce en su manga un distintivo como único club con cinco títulos de la Liga Europa.

Tal es así que siempre está incluido entre los favoritos para lograr el torneo que arranca mañana. A esta lista de candidatos a priori para alcanzar las últimas rondas de esta edición se le añaden equipos como el Arsenal, el Manchester United, la Roma o el Oporto, al margen de los equipos que caigan de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Un título que se decidirá el próximo 27 de mayo en la localidad polaca de Gdansk. Para eso queda mucho, el camino se hace andando por ese mapa cada vez más sevillista.