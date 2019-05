Marcos Llorente, una opción para la medular

El centrocampista del Real Madrid Marcos Llorente ya sabe que, tras el regreso de Zinedine Zidane al conjunto blanco, tendrá que hacer las maletas la próxima temporada en busca de minutos y oportunidades fuera del conjunto madrileño. Así se lo ha comunicado el propio técnico francés al jugador, que espera conocer en los próximos días la idea del club con respecto a él, ya que tiene varias ofertas y equipos interesados en hacerse con sus servicios. Según ha podido conocer ABC de Sevilla, uno de ellos es el Sevilla FC, que conoce la situación del jugador y está muy atento a su futuro para poder reforzar la medular con un tipo de futbolista del que ha carecido en la plantilla esta temporada, primero las órdenes de Pablo Machín, y más tarde con Joaquín Caparrós. Aunque el cuadro nervionense no ha realizado todavía ninguna oferta formal por el futbolista, el centrocampista de Las Rozas gusta mucho en el seno de la entidad de Nervión. Fuerte, con buen toque y salida de balón, con llegada y dominador del juego aéreo, el jugador criado en la cantera madridista sería un gran refuerzo para la plantilla nervionense del próximo curso, ya que es una de las posiciones que más tendrá que reforzar Monchi, con la posible salida de Banega, los regresos de Gonalons y Marko Rog a sus equipos de procedencia (Roma y Lazio, respectivamente) y el mal rendimiento ofrecido esta campaña por Amadou en los minutos que ha disputado.

Marcos Llorente se sentará en los próximos días con el club madridista para saber en qué condiciones podrá salir, ya que tiene contrato con el equipo dirigido por Zidane hasta junio de 2021 y una cláusula de 200 millones de euros, cifra totalmente impensable para el conjunto sevillista, que contemplaría una cesión. El futbolista busca un club con aspiraciones europeas y en el que pueda volver a disputar encuentros con asiduidad. A pesar de que algunos medios capitalinos han vinculado al jugador con el Atlético de Madrid, el entorno del futbolista quiere esperar a conocer las pretensiones del Real Madrid y ven improbable que el conjunto presidido por Florentino Pérez facilite la salida del centrocampista a su eterno rival. También hay interés de dos equipos extranjeros, ya que a pesar de no haber jugado mucho esta temporada, el internacional con las selecciones sub 17, sub 19 y sub 21 tiene buen cartel en el Viejo Continente gracias a sus buenas actuaciones y la campaña que cuajó en el Alavés. En el Real Madrid apenas ha disputado 38 encuentros en las dos temporadas en las que ha pertenecido al primer equipo, aunque este año fue protagonista en el Mundial de Clubes, donde fue titular tanto en la semifinal como en la propia final, en la que fue el artífice del segundo gol de su equipo en la goleada ante el Al- Ain FC. Justo se lesionó del aductor en la propia final, cuando atravesaba por el mejor momento de la campaña a las órdenes de Santiago Solari y había enlazado cinco titularidades consecutivas. A pesar de tener que ser sustituido, el centrocampista cuajó una gran actuación, hasta el punto de que fue galardonado con el premio a mejor jugador de la final del Mundial de Clubes. También pertenecía a las plantillas madridistas que fueron capaces de ganar las dos últimas Ligas de Campeones.

El pasado verano, y con la llegada de Julen Lopetegui al conjunto madrileño, Marcos Llorente decidió volver a apostar por continuar en el equipo, pero el técnico vasco no confió mucho por su juego, y a causa de sus reiteradas lesiones, perdió protagonismo. Con el regreso de Zinedine Zidane al conjunto madridista, apenas ha jugado 169 minutos repartidos entre dos encuentros, por lo que este verano volverá a salir y el Sevilla ha querido conocer la situación del jugador, que cumplió el pasado mes de enero, 24 años, pero que tiene experiencia en Europa y como internacional en categorías inferiores de la selección española.

Marcos Llorente, que procede de una familia de deportistas y exjugadores del Real Madrid como Julio y Paco Llorente, tío y padre del joven futbolista, o el propio Paco Gento, que es su tío abuelo, es consciente de que la vida de un deportista de élite requiere cuidar hasta el más mínimo detalles, y da muestras a través de sus redes sociales de su alimentación, que es muy cuidada y contiene muchos productos naturales.

Ya lo pretendió

Tras la salida de Monchi con rumbo a la Roma, el Sevilla contactó, a través de Óscar Arias, con Marcos Llorente en verano del año 2017, ya que había realizado una gran temporada en el Alavés, llegando a ser una de las grandes revelaciones de esa campaña. Al jugador le agradaba la idea de poder recalar en el club nervionense como cedido, pero fue precisamente su actual técnico, Zinedine Zidane, el que impidió al joven futbolista llegar a un acuerdo con el Sevilla, ya que habló con él para que continuara en el Real Madri, convenciéndolo y asegurándole que sería una pieza importante en su equipo. Ahora, y tras dos años en el que no ha conseguido jugar con asiduidad, la situación del jugador es distinta y en el club de Nervión ya lo saben. En los próximos días se conocerá más sobre el futuro del joven futbolista.