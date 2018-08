Mariano ya lo avisó: “Al Real Madrid no se le puede decir que no”

A última hora de la noche de ayer, al Sevilla se le escapó la bomba del mercado de fichajes con la que apuntalaba la delantera del equipo que entrena Pablo Machín. El Real Madrid comunicaba al club de Nervión y al entorno del jugador que haría efectivo el derecho de tanteo para hacerse con el fichaje del delantero catalán, de origen dominicano, Mariano Díaz. Por ese derecho de tanteo estipulado en el contrato de compra-venta de Mariano del Madrid al Lyon en el verano de 2017, el conjunto madrileño fue informado por el presidente del Olympique de Lyon, Jean-Michel Aulas, de que había llegado a un acuerdo en torno a 35 millones de euros (30 fijos más cinco en variables) con el Sevilla para la venta del delantero, a lo que el cuadro madridista tenía que contestar en 48 horas si lo ejercía o no. Orgullodenervion.com informó que hoy se produciría en Madrid una reunión importante en la que el club presidido por Florentino Pérez tomaría una decisión sobre Mariano, pero ésta no se demoró y al final, José Ángel Sánchez, director general del cuadro capitalino contactó con José Castro, presidente del Sevilla, para comunicarle que ficharían a Mariano. Así fue la historia de la jornada de ayer y que puntualmente les tuvimos informados en este portal web a todos nuestros lectores.

Pero Mariano Díaz ya avisó que al Real Madrid no le diría que no. En la temporada 2016-17, el delantero nacido en Premiá de Mar disputó 302 minutos con Zidane en la 16-17 e hizo cinco goles. Y luego fue traspasado al Lyon. A comienzos del mercado de verano, el Madrid, a petición de Julen Lopetegui, contactó con el Lyon por Mariano, pero el cuadro galo le pidió 80 millones de euros. Eso, unido a que en un principio, según una información del diario AS, el jugador no estaba dispuesto a volver al Madrid como suplente, hizo que la operación se fuera al traste. Pero el jugador ya lo avisó y al tweet de esa información, titulada “Mariano dice ‘no’ a regresar como suplente de Benzema”, el delantero contestó en la misma red social con un clarificador mensaje: “Al Real Madrid no se le puede decir que no”. Era el presagio de lo que finalmente está a punto de ocurrir.

Al Real Madrid no se le puede decir que no…😏https://t.co/TM5fkYwfvd — Mariano Diaz Mejia (@marianodiaz9) 10 de agosto de 2018