Maxime López: “El Sevilla FC ofreció 15 millones por mí”

A sus 21 años sigue siendo una de las grandes promesas del fútbol francés. Son varios los clubes importantes en Europa que han seguido los pasos de Maxime López en las últimas campañas. Ahora, el centrocampista del Olympique de Marsella se ha sincerado en una entrevista a Canal Football Club en la que desvela, entre otros, el interés del Sevilla FC.

Según sus propias palabras, este verano estuvo cerca de recalar en Nervión: “Es cierto que hubo contactos con Sevilla este verano, pero cuando tu club renuncia a 15 millones, es halagador, es agradable. Te dices a ti mismo que cuentan contigo, que eres alguien importante aquí”, explicó Maxime López.

El futbolista de la Ligue 1, en cualquier caso, asegura que su carrera pudo haber dado un giro radical hace dos años, cuando entró en escena el FC Barcelona. López ha reconocido que le afectó una llamada de Robert Fernández, director deportivo del club azulgrana. Tenía entonces 19 años.

“Cuando terminó mi primera temporada en el Marsella el director deportivo del Barça habló con mi representante. Le dijo que había interés en ficharme si lograba hacer otra buena campaña. Fue entonces cuando todo cambió, me perdí durante seis meses. Era joven, acababa de hacer una primera temporada. Todos sabemos lo que es el Barcelona, te imaginas demasiadas cosas. El fútbol te pone la cabeza del revés tan rápido… En ese tiempo no me reconocía a mí mismo. Son pruebas que te pone esta profesión, hoy ha hecho que sea más fuerte mentalmente”, afirmó Maxime López.