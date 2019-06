Mendilibar: «Joan Jordán es un jugadorazo»

Hablar de Joan Jordán es hablar de José Luis Mendilibar. Un mediocentro y un entrenador. Un alumno y un maestro. Como un hijo y un padre. El entrenador tenía una idea en su cabeza en el verano de 2017 cuando vio al mediocentro por primera vez y juntos la trabajaron para esculpir al nuevo Jordán. Llegó como un jugador dotado técnicamente y hoy es un guerrero. Llegó como interior y hoy es capaz de liderar el centro del campo. Lo cuenta para ABC de Sevilla el que mejor lo conoce.

«Ha mejorado mucho. Cuando llegó al Eibar se apreciaba que era un jugador técnico, con muy buenas condiciones. Al principio, cuando llegó, jugaba como interior y con el apoyo de dos mediocentros. Sin embargo, en estos dos años que lleva en el Eibar ha asumido el rol de jugador muy importante, capacitado para jugar en el centro y siempre estar bien colocado. Yo, sobre todo, destacaría de él su fuerza e intensidad para dar pasos importantes. Ya posee esa agresividad, entiéndase siempre en el buen sentido de la palabra, que se necesita para jugar en el centro. Viéndolo entrenar te das cuenta de las ganas que tiene de ser un futbolista importante. Se esfuerza al máximo y lo da todo», dijo Mendilibar en un primer momento.

Además, el entrenador del Eibar valoró otro detalle importante para analizar su carrera. «Sólo tiene 24 años. Antes de estar con nosotros jugó en el Espanyol B, algunos partidos en el primer equipo del Espanyol, después un año en el Valladolid, y ahora… en el Eibar. Joan Jordá es un jugadorazo». Mendilibar prefirió no entrar a valorar en cómo podrían estar las negociaciones entre el Sevilla y el Eibar. «Yo me dedico a entrenar. A mí no me han dicho nada todavía. No sé que va a suceder. Es un tema que no me corresponde», finalizó sin querer ahondar más en este asunto.

El Sevilla, a través del agente del jugador, Héctor Peris, continuó ayer con la idea de negociar con el Eibar para hacerse con el jugador. La cláusula de rescisión es de quince millones y hasta dos equipos de la Premier, según fuentes del club armero, están dispuestos a llegar a esta cifra. El futbolista le ha comunicado a Monchi que su deseo es recalar en el Sevilla, pero dependerá de que los dirigentes del club nervionense se decidan a subir su primera propuesta, en torno a los doce millones de euros.

Joan Jordán ha jugado esta temporada 38 encuentros, 36 en LaLiga y dos en la Copa del Rey, y ha marcado cuatro tantos y ha dado cuatro asistencias. En total, y con Mendilibar como entrenador, el futbolista catalán suma 75 encuentros con diez goles y ocho asistencias. El fichaje de Joan Jordán por el Eibar fue obra del director deportivo, Fran Garagarza. El técnico del cuadro vasco decidió apostar por el mediocentro cuando lo vio jugar en el Valladolid en calidad de cedido y le sorprendió su desparpajo con apenas 22 años. El Eibar terminó pagando al Espanyol un millón de euros. Entonces, en julio de 2017, el cuadro barcelonés se guardó un 20% de los derechos económicos de Joan Jordán en caso de posible venta. Y ahí aparece el Sevilla…

Curiosamente, el debut de Jordán en la máxima categoría fue en un duelo del Espanyol contra el Sevilla. El partido se disputó el 30 de agosto de 2014 y los hombres entonces entrenados por Unai Emery ganaron por 1-2. Bacca e Iborra marcaron por el Sevilla, y Stuani lo haría por el cuadro local. Jordán entró en el minuto 71 al sustituir a Abraham González. Ahora, casi cinco años después, el mediocentro ha sabido dar varios saltos y situarse como uno de los jugadores más apetecibles del mercado. El Sevilla espera que en las próximas horas pueda haber novedades de cara a su fichaje, sobre todo, porque el deseo del futbolista es el de seguir en LaLiga.