Menotti: «El Sevilla ha hecho mejor jugador a Ocampos»

Palabra de César Luis Menotti. Todo un personaje y mito viviente del fútbol mundial. El jueves dice que ya tiene plan. «A las 17.00 veré el derbi sevillano. Fútbol, por fin. Yo no aguanto nada viendo partidos grabados. ¿Cuando fuimos campeones del mundo con Argentina? No, no. Los partidos viejos no son agradables. Ya sabemos el resultado. ¿Qué emoción va a haber? Con el derbi sevillano saciaré las ganas de fútbol que tengo. Siempre fue un partidazo; imagínese ahora que estamos encerrados en casa y con tantas ganas de ver un encuentro», subrayó el entrenador. Para Menotti, habrá un antes y un después en el mundo tras la llegada del coronavirus: «Es el momento de valorar las pequeñas cosas, lo que es realmente importante. Acá, en Argentina, estamos encerrados. Es verdad que no hay un crecimiento importante. Da la impresión de que el virus está controlado. Pero hay que ser pacientes. No sabemos nada, menos aún en cuanto al fútbol, No sabemos cuándo volveremos», apuntó en torno a la práctica del combinado argentina.

Como director de selecciones nacionales de la AFA, Menotti reconoce que está en permanente contacto con los técnicos. «Hablamos de jugadores, lógicamente. Pero la situación es tan complicada que no hay ahora mismo una agenda. Poco a poco, esperemos que, como en Alemania antes, como en España ahora, las ligas se vayan reanudando». Menotti habló de Ocampos, una de las últimas sensaciones en la seleción argentina. El delantero debutó con un tanto en octubre ante Alemania. «Ya había sido convocado para jugar con nosotros en septiembre, pero tuvo una pequeña lesión en el tobillo. Yo ya dije entonces que no se preocupara, que tendría otra oportunidad para debutar. Y mire lo que hizo. Debutó en octubre a lo grande». Menotti asegura que no le sorprende el nivel que ha dado Ocampos en lo que va de temporada: «Para nada; es un chico con unas condiciones bárbaras. El crecimiento individual necesita del apoyo de otras variables. Una de ellas radica en la importancia de tener un buen equipo contigo, jugadores de alta calidad, futbolistas que te entiendan y que te obliguen día a día a mejorar. Todo eso lo ha encontrado Ocampos en España. El Sevilla es un club importante, ¿eh? Está siempre en Europa y cada año que pasa compite con los mejores. Ocampos es un futbolista con gol, muy competitivo, y todo ello lo hace aún mejor. El Sevilla ha hecho mejor jugador a Ocampos».

Menotti habló de la posibilidad de que el delantero pudiera salir este verano: «¿Qué haría yo si fuera Ocampos? No, no. Eso son las convicciones de cada uno. Lo que sí sé es que él es feliz en Sevilla. Está en una ciudad maravillosa, en un gran equipo, con objetivos importantes. Lo sé. Está feliz», insistió, para, a continuación volver a la primera reflexión. «En el fútbol, por mi experiencia, es muy complicado saber qué va a ocurrir».

Ocampos, a sus 25 años, ha jugado en seis clubes. El equipo que más veces ha defendido fue el Olympique de Marsella, con 132 duelos. Allí marcó 27 goles y dio 15 asistencias. Después, y también otro equipo francés, aparece el Mónaco, con 96 encuentros (18 goles y 8 asistencias). El club monegasco fue el que le permitió jugar en Europa por primera vez, en el verano de 2012. En tercera posición aparece el Sevilla, con 29 encuentros, 12 tantos, y 3 pases de gol. El cuarto conjunto, por partidos jugados, es River Plate (24 duelos y tres goles). Por último, y en una experiencia realmente negativa, surgen en Italia el Génova y el Milan, con 17 y 12 encuentros, respectivamente.