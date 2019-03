El mensaje de Chevantón a la afición del Sevilla FC

Un emocionado Chevantón habló con Orgullodenervion sobre su vuelta a Sevilla tras nueve años. El delantero, que tras marcharse del conjunto nervionense no había tenido la ocasión de regresar a la ciudad hispalense, llegará el jueves y verá en el Sánchez-Pizjuán el partido entre el Sevilla y el Valencia.

Aunque no pudo jugar tanto como quisiera por las lesiones, Chevantón siempre tuvo el cariño de la afición, entre otras razones, por mostrarse como un guerrero en el terreno de juego y por ser bastante claro en sus declaraciones. En una de sus últimas entrevistas, en 2015 y también en Orgullodenervion, llegó a recordar la ocasión que tuvo el Sevilla para ganar LaLiga.

“A mí lo que realmente me dio rabia fue que nos robaran la Liga. Se puede hablar poco de ello porque nosotros somos el Sevilla. No somos el Madrid. El Barcelona. Pero en Mallorca nos robaron la Liga. Si hubiéramos ganado ese encuentro (9 de junio de 2007) hoy diríamos que también somos campeones de Liga. El árbitro ese con los pelos rizados (Iturralde González) nos hundió. Nos quitó dos penaltis clarísimos. Yo quería matarlo. Pero me quedaba quieto intentando concentrarme para no liarla. Sabía que en cualquier momento me iba a volver loco y me puse a respirar, a respirar. ¡Pero el enfado todavía no se me ha ido! Nos robaron. Sí. Nos robaron una Liga. Prefiero hablar de otra cosa que me enciendo otra vez”, dijo entonces.

Chevantón, desde Italia, envío un vídeo a Orgullodenervion para recordar sus buenos momentos en el club de Nervión y, sobre todo, para agradecer el apoyo de una afición a la que volverá a ver nueve años después.