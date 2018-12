Mercado continúa a la espera, mientras en México se frotan las manos

Entre las tareas de Joaquín Caparrós de cara a su primer mercado invernal como director de fútbol del Sevilla FC, además de la relacionada con fichajes, está la relacionada con renovaciones. Aparte de los ya conocidos casos de Pablo Sarabia y Éver Banega, a quienes se les busca ampliar sus respectivos contratos y aumentar sus cláusulas, el futuro de Gabriel Mercado continúa en el aire, pudiendo firmar por cualquier equipo como agente libre a partir del próximo 1 de enero, sin haber recibido hasta ahora oferta alguna de renovación por parte de la entidad de Nervión.

Y es que el internacional albiceleste dispone de un gran mercado, sobre todo en América, donde varios equipos mexicanos comienzan a frotarse las manos en vista de que el Sevilla no tiene intención de renovar a Mercado. Así lo han mostrado varios medios del país, rememorando el hecho de que el ex de River Plate rechazara la oferta del Rayados de Monterrey en el verano de 2016, firmando en su lugar por el Sevilla de Jorge Sampaoli. A pesar de ese revés, varios equipos de la Liga MX continuarían interesados en el jugador sevillista, quien podría coincidir en aquel campeonato con otros exjugadores como Nico Pareja (Atlas) o Alejandro Arribas (Pumas).

No obstante, existe una pega para estos equipos de la Liga MX, y es que el cierre de registros en el país para futbolistas extranjeros finaliza en dos días, el 31 de diciembre, justo una jornada antes de que Mercado quede oficialmente como agente libre. En ese caso, el club mexicano que desee contratar al argentino, deberá negociar con el Sevilla una cesión por seis meses, sacando los hispalenses tajada del asunto.

Por su parte, el jugador ya se expresó durante una entrevista en Onda Cero afirmando que “No recibí ningún tipo de contacto del Sevilla. Yo quiero seguir, pero no me llamaron. Veremos si seguimos juntos o mi camino seguirá por otro lado. Si me preguntas a mí te digo que estoy muy a gusto. Pero no depende de mí, depende de otra gente”. Queda poco tiempo para comprobar si la entidad da un paso al frente en las negociaciones o si finalmente Mercado, quien desea formar su último gran contrato profesional, queda como agente libre para negociar con el equipo que le pretenda.