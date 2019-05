Mercado y la propuesta del Sevilla: dos años con opción a uno más

En las conversaciones iniciadas la semana pasada entre el director deportivo del Sevilla, Monchi, con el agente del jugador, Hernán Berman, y seguidas en las últimas horas, el club de Nervión le ha presentado a Gabriel Mercado un contrato por dos años con opción a prorrogarlo por uno más dependiendo de los partidos jugados en la 2020-21. Las dos partes han quedado en volver a hablar en los próximos días para valorar también las cantidades económicas, menores que las que le han ofrecido otros clubes al defensa, algunos de ellos de Inglaterra. En cualquier caso, Mercado, en un primer momento, se ha mostrado muy contento y receptivo por la intención del Sevilla de renovarlo desde que llegara Monchi y así se lo ha comunicado al propio club, además de sostener que muy pronto hará una valoración oficial.

El futbolista, que lleva tres temporadas en el Sevilla, ha encontrado en la entidad nervionense y en la ciudad hispalense los lugares adecuados para seguir desarrollando su carrera, circunstancias ambas que conoce su representante. Hasta la fecha, Mercado ha jugado 115 partidos, lo que hace una media de casi 40 encuentros por temporada. En su primera campaña, la 2016-17, disputó 40, en la siguiente, la 2017-18, 43, mientras que en la actual, y tras perderse el último duelo, el de Montilivi, lleva 32.

En el Sevilla, aunque esta campaña ha tenido menos participación, entienden que el defensa se ha caracterizado por su esfuerzo y su total implicación con la entidad… a pesar de que no fue hasta hace muy poco cuando se le comunicó que estaban interesados en que siguiera. Mercado, que podía haber firmado desde el 1 de enero con cualquier otro equipo, prefirió centrarse en ayudar al Sevilla y olvidarse de los cantos de sirena que llegaban desde otros países. El propio agente de Mercado señaló que tenía propuestas de varias ligas europeas.

En la Premier, con un jugador que llegaría libre y que es internacional con Argentina, es apuesta fácil; también en algunos equipos españoles, caso del Villarreal, están pendiente de que Mercado se decida. Mercado estaba convencido hasta hace unos días de que tendría que probar en otro equipo puesto que el Sevilla no había movido ficha. Incluso, y dado el escenario que se había dibujado, hasta varios clubes argentinos, caso de River Plate, preguntaron por su situación. Sin embargo, Mercado siempre dijo lo mismo. «Tengo que esperar; ahora mismo no puedo decir nada porque estoy jugando con el Sevilla», han sido sus palabras cada vez que se le ha preguntado por su futuro a partir del 30 de junio.

Ahora, el futbolista, con Monchi de vuelta, ha ganado en confianza y espera que pueda seguir vinculado al Sevilla, aunque todavía quedarían gestiones que realizar para formalizar su nuevo contrato. Curiosamente, el pasado mes de octubre, y cuando Monchi trabajaba entonces para la Roma, Mercado tuvo a bien acordarse del de San Fernando para hablar de su sueño: «Quiero agradecerle a Monchi que me ayudara a cumplir mi sueño de jugar en Europa; le dije a mi abuela que no pararía hasta conseguirlo. Lo he hecho y estoy feliz por ello. Le estaré siempre agradecido a Monchi». Ahora, siete meses después, Mercado vuelve a tener otro sueño y de nuevo con Monchi como parte activa, el de seguir en el Sevilla. La familia de Mercado está muy feliz en la ciudad hispalense, e, incluso, su hija, Milena, nació en Sevilla. También es el central muy querido en el vestuario del Sevilla y son muchos los jugadores que se han alegrado por la posibilidad de que finalmente no se tenga que despedir y pueda ser parte del proyecto 2019-20. Mercado espera, en cualquier caso, terminar la actual campaña de la mejor manera posible y ayudar al equipo a obtener el pase para la próxima Liga de Campeones.