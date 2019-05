Mercado no acepta la oferta del Sevilla

Con la marejada levantada por la decisión de Mercado de marcharse a Argentina y negarse a viajar a Tanzania, ABC de Sevilla ha podido saber que el jugador, tras analizar la oferta del Sevilla para su renovación con su agente, Hernan Berman, ha decidido no aceptarla al tener otras mucho mejores desde el punto de vista económico. De hecho, y desde el entorno del jugador, se reconoce que la propuesta del club sevillista es de dos años más uno, como ya informara este periódico, si bien las cantidades fijas distan bastante del contrato que firmó en junio de 2016.

Con este escenario, el representante del futbolista se pondrá en contacto con el director deportivo del Sevilla, Monchi, en los próximos días (una vez que el equipo haya llegado de jugar en Tanzania el partido amistoso de esta tarde) para comunicarle si habría opción de renegociar las cantidades presentadas antes de reunirse con otros clubes.

Varios equipos, algunos de España, han sido informados de esta última conversación que mantendrá Hernán con el Sevilla para dar un paso adelante en la contratación de Mercado. Es el caso del Villarreal, primer equipo que se pusiera en contacto con el central argentino para tratar de contratarlo. El club presidido por Fernando Roig le comunicó al jugador el pasado mes de febrero que le podrían ofrecer dos o tres años, pero entonces el argentino adujo que prefería esperar para conocer cuál era la decisión del Sevilla.

Hasta la fecha, Mercado ha jugado 117 partidos desde que llegara de Argentina, lo que hace una media de casi 40 encuentros por temporada. En su primera campaña, la 2016-17, disputó 40, en la siguiente, la 2017-18, 43, mientras que en la recién acabada 2018-19 sumó 34.

Aunque en su última comparecencia ante los medios de comunicación, justo después del partido ante el Athletic, Mercado no fue muy claro en cuanto a su idea, la única realidad es que el jugador no ha visto con buenos ojos la propuesta que se le presentó. Luego, su decisión de no viajar a Tanzania ha terminado por complicarlo todo. En su entorno se aseguró que el seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, le dijo que no viajara para que descansara para una Copa América que finalmente no jugará. No pudo salirle peor el movimiento final a Mercado. Sin duda, una decisión que le ha perjudicado sobremanera en torno a la imagen que la afición sevillista siempre ha tenido de él en estos tres últimos años.