Mercado, con ofertas de Inglaterra e Italia

Gabi Mercado, que quedará libre el 30 de junio y que, por lo tanto, podrá firmar con cualquier club desde el día 1 de enero, está recibiendo a través de su agente, Hernan Berman, distintas llamadas para interesarse por su situación.

Incluso, hay algunos grupos de representación que han pedido un poder para países como Italia e Inglaterra. El hecho de que sea internacional con Argentina, que haya jugado el Mundial, que lleve unos años a buen nivel en el Sevilla y que esté libre ha provocado que el interés se haya multiplicado.

Sin embargo, el jugador le ha hecho saber a su agente que está centrado en el rabajo y que ahora sólo piensa en el Sevilla. “No recibí ningún tipo de contacto del Sevilla. Yo quiero seguir, pero no me llamaron. Veremos si seguimos juntos o mi camino seguirá por otro lado. Si me preguntas a mí te digo que estoy muy a gusto. Pero no depende de mí, depende de otra gente”, llegó a decir Mercado en Onda Cero.

La idea del Sevilla es la de reunirse con el jugador para tratar de llegar a un acuerdo, pero no parece fácil puesto que el club no desea a priori ofrecerle un contrato largo.