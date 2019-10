Míchel: “Desde la organización me indicaron que fue el Sevilla quien canceló el partido”

Un ex entrenador del Sevilla FC como Míchel, actual técnico del Pumas mexicano, ha dado alguna clave de la suspensión de la gira que el Sevilla FC tenía en Estados Unidos aprovechando el parón de octubre. La Sevilla FC US Tour 2019 tenía programados, concretamente, dos partidos este mes.

El primero de ellos era en California hoy mismo 9 de octubre ante el Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en San José. Tres días más tarde, el conjunto nervionense se iba a medir al Club América, el día 12, en San Francisco, que hubiera servido para la celebración del 103 aniversario del club mexicano.

El Sevilla, por tanto, no se medirá a su ex técnico Míchel. Pese a no haber trascendido los motivos de esta suspensión, el propio Míchel ha confirmado que “desde la organización me indicaron que fue el Sevilla quien canceló el partido. Entonces, hemos aprovechado para adelantar nuestra jornada de Copa, porque después de León, teníamos a Querétaro el sábado, pero antes había un partido de Copa, con lo cual en doce días teníamos cinco partidos y eso era inconveniente para nosotros”.

Hay que recordar que el Sevilla también tiene previstos dos nuevos amistosos para noviembre, el miércoles 13 contra los Rayados de Monterrey, en Houston, y el sábado 16 en Dallas, ante Chivas de Guadalajara. Al igual que la de octubre, esta gira también puede quedar anulada.