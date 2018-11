Miguel Ángel Gómez: «Sevilla es mi casa pero el domingo vamos a por los tres puntos»

Nacido en Hinojosa del Duque (Córdoba) hace 43 años, pasó casi 20 en el Sevilla, en su «casa». Miguel Ángel Gómez acabó convirtiéndose en la mano derecha de Monchi en los fichajes, en el coordinador de una dirección deportiva que agigantó al club de Nervión y cuyos métodos se convirtieron en referentes para el fútbol europeo. Con la marcha de Monchi a Roma, Gómez tomó la arriesgada decisión de abandonar su zona de confort y emprender un exigente reto como director deportivo del Valladolid. En menos de un año y medio, el conjunto blanquivioleta ha pasado de estar en la Segunda división, con 24 millones de deuda, a ser una de las revelaciones de la máxima categoría y con sus cuentas saneadas. El «hombre milagro» de Pucela salió de Nervión. El domingo vuelve por primera vez al Sánchez-Pizjuán para enfrentarse a «su» Sevilla. No piensa regalar nada. El Valladolid se juega demasiado.

Decidió dar el paso, poner rumbo a Valladolid y parece que las cosas le van bastante bien.

Sí, di ese pasito… lo que quería era irme a Roma con Monchi, pero el acuerdo que tenía con el Sevilla lo impedía. Estuve barajando varios proyectos. Dos en el extranjero y otros dos en España. Me gustó mucho el del Valladolid. Me atrajo el reto.

En menos de un año y medio, usted ha disparado al Valladolid. De Segunda a la zona alta de Primera.

Lo que me atrajo de este proyecto fue su parecido, salvando las distancias, con aquellos comienzos que tuvimos en el Sevilla y que me permitieron trabajar con los más grandes, con Monchi, Caparrós y compañía. Teníamos 24 millones de euros de deuda y un límite salarial entre los cinco últimos de la competición. Estábamos muy limitados. Pudimos manejar al final y vender algo… la venta de Arnaiz casi en el cierre de mercado nos dio margen. Y conseguimos ascender y limpiarnos la deuda entera. Lo que me atraía era el riesgo. Yo, con la salida de Monchi, me quedé un poquito desubicado, descolocado también a nivel psicológico… necesitaba algo que me volviera a incentivar, necesitaba un proyecto como el del Valladolid.

Es cierto que su caso en Valladolid recuerda a los comienzos de Monchi en el Sevilla, con recursos limitados para fichar. ¿Cómo se trabaja en la élite con presupuestos tan ajustados?

La clave fundamental es tener los pies en el suelo. El año pasado ya partimos de esa premisa. Sabíamos lo que había desde el principio y lo que buscamos fue aumentar la competitividad de la plantilla en todos los puestos, aún con jugadores con salarios bajos, porque no podíamos permitirnos otra cosa. Había que decidir entre traer a dos o tres jugadores «top» o dividir ese presupuesto para traer a 16 jugadores… ahí estuvimos, y decidimos poner más competencia en cada puesto y renunciar a las estrellas. La verdad es que nos salió bien.

Y el nuevo dueño del club, Ronaldo Nazario… ¿no le ha llamado aún para renovarle como la ‘estrella’ del equipo?

No, no (risas). Yo no soy la estrella del equipo. Lo primero es que tengo contrato hasta 2020. Y lo segundo es que yo he estado 19 años en el Sevilla renovando temporada tras temporada, con lo que yo no tengo que presionar a nadie para que tome una decisión. Yo estaré siempre donde tenga que estar… y hasta el momento en que considere que me tengo que ir. O que el club ya no me quiera. No quiere decir nada que yo tenga firmado hasta 2020. Si el Valladolid está descontento, aunque creo que no es el caso, pues me lo comunica y me marcho…

Parece que estoy escuchando a Monchi…

(Risas). Han sido muchos años juntos… y más allá del fútbol.

¿Le molesta que le empiecen a llamar por aquellas tierras el «hombre milagro»?

El secreto de este éxito del Valladolid es el de trabajar con gente que es mejor que yo. Eso sí que lo tengo claro. Tengo conmigo gente muy buena… mucho mejor que yo. La clave es estar con ellos, gestionar y trabajar. Toda la dirección deportiva, tanto Ángel Luis (Catalina), como Jesús (Sánchez), Andrés… todos están haciendo un trabajo excelente. El entrenador que tengo es brillante. Los compañeros que tengo en el Real Valladolid son excelentes, así que lo que tengo que hacer es aprovecharlos.

Se le ve contento con el técnico, Sergio González.

En febrero-marzo había mucha presión sobre el entrenador que teníamos. Yo no terminaba de verlo claro. Tomé un refresco con Sergio en Madrid y todo fue «amor a primera vista». Fue hablar de ideas futbolísticas y los dos coincidimos rápidamente. Con ello para mí fue fácil la decisión, aunque había controversia porque él llevaba dos años y medio sin entrenar y tenía poca experiencia en los banquillos. Pero a mí me ilusionaba mucho. Su idea de fútbol es muy parecida a la mía. Aunque había entrenadores veteranos, algunos de ellos amigos míos, puestos como candidatos, al final decidí que debía ser Sergio. Y mira, no ha salido mal.

¿Qué tal con Ronaldo?

Pues muy bien. Esta tarde (por ayer) nos vemos en Madrid. Hemos montado un despacho allí porque se le quiere dar mayor expansión a la marca Valladolid. Se quiere trabajar también desde la capital de España. Me ha llamado y me ha dicho que quiere reunirse. Quiere ir viendo y planificando cosas. Ronaldo ha sido y es una leyenda en el mundo del fútbol. Eso siempre ayuda. Su figura ayudará a la marca Real Valladolid y a la ciudad. Se aprecia en cualquier detalle. Basta con ver el número de «likes» en redes sociales cuando Ronaldo aparece en una noticia… La repercusión de su llegada ha sido impresionante. A nivel de patrocinios y de todo va a ser algo muy positivo. Estoy seguro. Y a nivel deportivo, al tratarse de una leyenda, pues claro que nos va a ayudar.

Y el domingo, vuelta a «casa»: Sevilla-Valladolid, en el Sánchez-Pizjuán, donde usted ha trabajado media vida, 19 años.

19 años y seis meses… para ser más exactos. Me voy a adelantar. Iré antes del domingo, porque parte de mi familia y la de mi mujer están allí en Sevilla. Iré a desayunar al Rincón Andaluz, a ver a mi Paco, que es bético. Es un fenómeno. Paco Herrera es más bético que el escudo… cuando lo vea le daré un abrazo. Ya me llegué por allí el día que fuimos a jugar contra el Betis. Y la campaña pasada ya estuve en la ciudad deportiva cuando nos enfrentamos al Sevilla Atlético… pero no es lo mismo. Ahora voy al Sánchez-Pizjuán, con esa afición tan grande. Va a ser muy especial todo. Es un contraste de sensaciones. El Sevilla es un sitio que yo considero mi casa. Ha sido mi casa… habrá un chorro importante de emociones.

¿Le vale el empate el domingo?

No, no me vale el empate. Nosotros vamos a por los tres puntos. Vamos a pelear cada balón hasta el minuto 95 ó 96 si hace falta. Tenemos que asegurar completamente el objetivo de la permanencia porque eso aseguraría ya el futuro de mi club de manera total. Con el ascenso conseguimos acabar con la deuda… permanecer este año en Primera sería clave. Para el club y para la ciudad. Sintiéndolo mucho, no vamos a regalar los puntos.

¿Cómo ve la estructura deportiva que se ha configurado en el Sevilla, con Caparrós, Marchena, Gallardo y compañía?

Siempre he dicho, desde el verano, que el Sevilla iba a estar arriba, porque dentro de esa dirección deportiva hay gente muy buena… Ramón Vázquez, José Luis Ruda, Fermín Galeote… hay mucha gente muy buena. Y a eso se le suma Joaquín Caparrós, que aunque en principio no tenga experiencia en el cargo es una persona supercompetitiva e inteligente. Joaquín irradia energía. Siempre he dicho que él era un superviviente y que lo iba a hacer bien, seguro. Ha ido despacio, pese a las críticas, y ha hecho las cosas que consideraba que tenía que hacer, escuchando a sus técnicos. Ahí están los resultados de su trabajo y ahí está el Sevilla por méritos propios. Es muy, muy elogiable el trabajo que está haciendo Caparrós y su equipo, sabiendo además lo complicado de la situación del Sevilla.

¿Le parece, entonces, que el Sevilla ha armado un buen equipo?

Me parece un gran equipo. Dirigido por un muy buen entrenador como es Pablo Machín, que además se ha adaptado rápido a las circunstancias y a la competición. Le han mandado señales, y otro tipo de información, y él no ha sido una persona obtusa, sino que ha abierto su mente y ha adaptado su sistema a los jugadores que tiene. Es una característica de entrenador muy inteligente. Y la plantilla me parece supercompetitiva. Siempre se quiere algo más, pero ahí está el Sevilla. Segundo clasificado.

¿Volver algún día al Sevilla pasa por su cabeza?

Hombre, Sevilla es mi casa. Pero ahora tengo que centrarme en el presente. A mis jugadores les digo lo mismo, que se centren en el presente. En el partido más próximo. No podemos estar con pájaros en la cabeza. Soy muy feliz en Valladolid. A mí, sin haber hecho nada en el mundo del fútbol, la afición del Valladolid me ha acogido de forma inmejorable. Me preocupaba mucho mi familia, ‘arrancarlos’ de Sevilla, a mi mujer del trabajo, los colegios… las lágrimas que soltamos… no es fácil. Llegamos a Valladolid un poco tocados y desde el primer momento nos dieron un cariño increíble. A la afición del Valladolid y a Carlos Suárez les estoy tremendamente agradecidos.

¿Y nota el cariño que hay desde Sevilla hacia su persona?

Sí y es algo que me sorprende. Soy una persona a la que no le gusta estar en primer plano. Me sorprenden las muestras de cariño de muchos sevillistas, porque nunca acaparé un primer plano allí. No era mi rol, y era muy feliz haciendo lo que hacía. Es algo que me sorprende muy positivamente y estoy muy agradecido. Los sevillistas se están portando muy bien conmigo. Al fin y al cabo, soy uno de ellos.