Monchi: “Hemos sido ambiciosos con el cambio de la plantilla”

El director general deportivo del Sevilla FC, Ramón Rodríguez, Monchi, se ha mostrado contento con el trabajo realizado durante este verano en lo que a fichajes se refiere. “Hemos sido ambiciosos en la idea que teníamos con respecto a cambiar un poco la plantilla. Empezamos con la idea del míster. y de la mano de él hemos ido valorando lo que había y a priori hemos intentado mejorar. En verano son todas las plantillas son muy buenas pero eso se ve en mayo cuando acaba LaLiga. Por lo menos hemos hecho lo que teníamos en la cabeza y estoy contento“, manifestó.

En una entrevista en El Transistor de Onda Cero, Monchi señaló que “ha sido un verano un poco movido, muy duro. Con prácticamente 100 días de mercado”. Sobre como ha gestionado el presupuesto que tenían los de Nervión para fichajes ha comentado que “el Sevilla tiene unos ingresos ordinarios X y tiene unos gastos de explotación, y el resto es lo que tienes para hacer la plantilla. Teníamos una posibilidad para hacer la plantilla inferior a la idea que teníamos y había que sacar una serie de plusvalías con ventas. Por eso hemos vendido a Ben Yedder, a Sarabia, a Muriel. a Promes, para intentar generar ingresos”.

Fue cuestionado por las diferencias con el año pasado en el que trabajaba con la Roma: “son dos mercados distintos, el año pasado fue diferente. El presupuesto de la Roma es más alto porque tiene ingresos mayores. Pero este verano ha sido intenso porque ha habido muchas operaciones, entre entradas y salidas pues casi 35. Cada operación es un mundo y tiene sus entresijos”, puntualizó Monchi.

Sobre las enemistades que se pueden generar en las negociaciones por jugadores, el director deportivo del Sevilla dijo que “intento ser fiel a mi idea e intento explicar las cosa con naturalidad y no he perdido ninguna amistad. Hay gente que entiende y comparte lo que he hecho y gente que no, pero en general la gente está contenta”.

Además le preguntaron sobre los intermediarios en las operaciones de fichajes. “Soy un defensor de los intermediarios porque ayudan. Es como cuando vas a buscar una casa, no tienes capacidad para ver todas así que llamas a una agencia para que te ayude. Hay agentes buenos malos y regulares igual que directores deportivos. Si has trabajado, si has valorado el mercado y has visto los jugadores y te quieres dejar engañar es problema tuyo”, analizó.

“No es verdad que Mariano no nos cogiera en teléfono entre otras cosas porque no lo he llamado. No hemos estado en esa lucha hemos estado en otras peleas y al final nos hemos decidido por Chicharito”, comentó sobre las informaciones que relacionaron al Sevilla con el delantero dle Real Madrid.

Por último, explicó como se fraguó la salida del Sergio Rico hacia el PSG. “Me llamó Leonardo (director deportivo del PSG), me dijo que había un operación en construcción, la compra de Keylor y la salida de Areola,. Me dijo que con la salida de Areola Sergio podría ser interesante. Lo valoré, lo hablé con el chico y su agente y pensamos que era una buena operación para todos”, concluyó.