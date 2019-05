Monchi, cerca de alzar el pulgar por el nuevo técnico

El anuncio del nuevo entrenador del Sevilla no se va a demorar mucho más. El banquillo del Sánchez-Pizjuán tendrá dueño, como tarde, la semana que viene, sin descartar que pueda haber novedades durante este mismo fin de semana. Hay turnos de guardia en el club, pendientes en todo momento de los movimientos del director general deportivo. Monchi, en su lista de preferencias, tiene claro desde hace tiempo el perfil que quiere e incluso el nombre del técnico, si bien no ha querido caer en prisas innecesarias y ha respetado los tiempos para ir cerrando los detalles. Con Caparrós, todas las partes estaban de acuerdo en su cambio de rol para la próxima campaña, tal y como explicó el propio entrenador utrerano en su despedida. El cerco está echado y pronto habrá fumata blanca en Nervión por el nuevo entrenador.

Monchi no dará un paso atrás en su filosofía. En su última temporada en el Sevilla antes de marcharse a la Roma ya eligió la senda que creía más adecuada para el crecimiento y apostó por futbolistas de talento y protagonistas con el balón, en un proyecto deportivo que comandó desde el banco el argentino Jorge Sampaoli y que, pese a las numerosas vicisitudes, cerró el campeonato con una loable cuarta plaza en LaLiga y la clasificación para la Champions. El director deportivo quiere evolucionar por ese camino, subsanando los posibles errores desde la experiencia, y construyendo «un equipo que tenga físico, calidad y jugadores que soporten un alto nivel de exigencia, con un entrenador que tenga mucho el balón y que cuando lo pierda, tarde poco en recuperarlo», en sus propias y recientes palabras.

El de San Fernando ha sabido llevar con el máximo sigilo la búsqueda del próximo entrenador del Sevilla. Hay ‘tapados’ en su selección, pero uno de los que se encuentra en su lista en un lugar preferencial es Julen Lopetegui, un candidato que siempre ha gustado y gusta a Monchi. Por muchos motivos. El ex del Real Madrid y de la selección española reúne gran parte de los requisitos que ha venido buscando el club de Nervión desde hace tiempo. Cumple con las demandas estilísticas en cuanto al juego, empatiza y sabe cómo manejar a los jóvenes (fue técnico de las sub 19, sub 20 y sub 21 de España), acumula experiencia internacional, ha manejado vestuarios de mucho peso y tiene DNI español, circunstancia ésta última que prima para muchos integrantes del club. Entre los peros, Lopetegui llegaría tras su última mala experiencia en el banquillo del Real Madrid, club del que fue cesado al poco de arrancar la temporada. Su bagaje con la selección nacional fue en cambio bastante brillante, invicto en 20 partidos. Sin embargo, acabó saliendo por la puerta de atrás justo antes del Mundial, en una maniobra bastante impopular por parte del técnico.

Otro de los candidatos a dirigir el Sevilla es Rudi García, vieja aspiración de Monchi. Su nombre ya formó parte de las negociaciones del club en el verano de 2016, aunque el de San Fernando terminó decantándose por Sampaoli. Rudi anunció el miércoles que no seguirá entrenando al Olympique de Marsella, una decisión que ya se veía venir en el equipo galo desde hace semanas. El técnico francés, de padre almeriense, tenía aún dos años más de contrato con el Marsella. No los va a cumplir. Ayer mismo se despidió del equipo, con victoria (1-0), en el que fue su último partido en el mítico Velodrome, frente al Montpellier.

ABC de Sevilla pudo contactar, momentos antes del choque, con Pascal Boisseau, agente de Rudi García y que mantiene muy buena relación con Monchi: «Rudi juega esta noche (por ayer) su último partido con el Marsella. Estaré con él allí y luego nos reuniremos. A él no le gusta hablar de otros equipos cuando está con contrato en un club. Tenía que dirigir antes el último partido. A partir del lunes será diferente. Es cierto que desde que él comunicó en sala de prensa que no continuaría en el Marsella no hemos parado de recibir llamadas de intermediarios, de directores deportivos… es algo lógico. Pero, de momento, no se ha profundizado en nada. ¿El Sevilla? Se dice que la tierra tira… Sabemos que Monchi está trabajado en el Sevilla para tener al entrenador más adecuado. Insisto, hasta el lunes Rudi no estudiará las diferentes propuestas que pueda tener y analizará lo que sea más conveniente para su futuro». Hay que esperar a la decisión final del director deportivo, pero este medio ha podido constatar que el francés estaría encantado de entrenar en Sevilla. Más aún con un proyecto encaminado a buscar la clasificación para la Champions, que es precisamente lo que diseña Monchi.

Entre las opciones de Rudi y Lopetegui, no hay que descartar tampoco la de Bordalás, un técnico que ha completado dos temporadas sensacionales con el Getafe, exprimiendo al máximo los recursos a su disposición. Su filosofía podría parecer un contraestilo de lo que busca el Sevilla… pero nada más lejos de la realidad. Se trata de un técnico versátil, con un amplio catálogo de alternativas de juego y capaz de amoldarse a las caracterísiticas de cualquier plantel. Con el Getafe, pese a las lógicas limitaciones, ha jugado siempre de forma valiente, con dos delanteros, presionando arriba y comprometiendo a adversarios de mayor nivel. En su última entrevista, Bordalás comentó que se identifica con la forma de entender el fútbol de Jürgen Klopp. El presidente del Getafe, Ángel Torres, admite que si un equipo grande llama a su puerta podría cambiar de aires y se alegraría por él.