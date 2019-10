Monchi y las dudas sobre Lopetegui: “La empatía se consigue levantando plata y consiguiendo objetivos”

Lopetegui es un técnico que tiene que ganarse aún el favor de parte del sevillismo. Tuvo muchos detractores en su contratación, y ni el arranque de temporada termina de quitarle a muchos sevillistas que dudan de él y que no terminan de empatizar con el técnico. Monchi fue claro a la hora de valorar este asunto en la SER. “El único camino para cambiar esa opinión en desacuerdo con su llegada es con resultados. No hay otra. No creo que haya matices subjetivos si al final objetivamente logra los resultados. La empatía se consigue levantando plata y consiguiendo objetivos. Al sevillista tienes que venderle la realidad. Tenemos que aspirar a lo máximo porque es lo que nos ha hecho crecer. Conseguir plata y ser cuartos es muy difícil, pero es la única forma de alcanzar grandes cotas, ponerlas altas. Hay una sensación de negatividad grande, estando sextos a un punto del cuarto y con dos victorias e imbatidos en Europa, esa es la grandeza de este club”, aseveró.

Y es que Monchi dejaba claro que “volvería a confiar en Julen, porque me ha demostrado algo más de lo que pensaba sobre él”. Piensa que el entrenador puede cumplir unos objetivos que, como siempre, serán ambiciosos. “Lo mejor que hay cuando marcas un objetivo es ser capaz de adaptarte. El año pasado ves al Celta celebrar la salvación, ¿eso significa que ha fracasado? No, lograron algo bueno porque te llevó la temporada ahí. El Sevilla debe aspirar a lo máximo siempre. El club ha crecido por la ambición. Nosotros no hemos ganado 9 títulos y disputado 18 finales en base a decir que queríamos quedar el séptimo. No voy a cambiar mi mensaje”, señaló.

El estado de Vaclik – “La portería es uno de los puestos más específicos. Me parecía cuando lo veía desde fuera un grandísimo portero, y ahora que lo veo entrenar me lo sigue pareciendo. Los porteros tenemos rachas y a veces todo lo que nos llega el gol. La confianza en Tomas y en Bono es grande. Solo espero que pueda cambiar esa racha de lo que todo lo que llega entra. Diego López aquí todo lo que le llegaba era gol, y no es un mal portero, ha hecho una gran carrera. Necesita que un día se diga, ‘he ganado el partido’, ese partido que le cambie la racha”, dijo.

El buen papel de Diego Carlos, Fernando, Reguilón, Ocampos o Jordán – “No me ha sorprendido, pero sí sorprende la capacidad de adaptación, que sean capaces de hacerlo tan rápido. Pero también digo que no lo elevemos a definitivo, como tampoco lo hago con lo negativo. Tienen que mantener el nivel todos, llevamos un mes y medio. Las notas finales son las importantes”, señaló.

El duelo ante el Betis – “Es una fecha importante, que uno mira de reojo, sin más. Ni la eludo ni me obsesiona. Quedan seis partidos, al Betis cuatro, imposible saber como vamos a llegar. No soy capaz de dibujar el escenario en el que nos encontraremos”.