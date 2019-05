Monchi: “Si no entramos en la Champions los recursos serán menores pero la ambición la misma”

El director deportivo del Sevilla FC, Ramón Rodríguez ‘Monchi’ ha hablado este miércoles sobre la posibilidad de que el equipo no se clasifique para la Champions League “si no estamos en Champions los recursos serán menores pero la ambición sera la misma”, ha puntualizado.

Monchi junto al presidente José Castro han atendido a los micrófonos de Radio Sevilla desde la caseta de la SER de la Feria de Sevilla. Ambos han hecho un análisis de la situación actual del equipo. “Quedan dos partidos tenemos que asegurar el quinto o sexto puesto para evitar jugar la previa que nos hace empezar la temporada antes. Hay que ganar los seis puntos”, ha señalado el presidente del club nervionense. “Si hacemos un esfuerzo económico para entrar en Champions y no entramos es una decepción”, ha puntualizado Castro.

Sobre los planes de futuro el mandatario sevillista ha dicho que “hay que esperar a que acabe la temporada, hacer un balance de lo que ha salido bien y no”. En este aspecto ha coincidido con el director deportivo quien ha matizado que “es verdad que si no estamos en Champions los recursos serán menores pero la ambición sera la misma”, sobre los fichajes. “No va a haber muchos cambios, habrá que ser más hábiles a la hora de negociar“. Sobre los perfiles de los jugadores en los que se está fijando el club ha señalado que “Estamos trabajando con muchos perfiles. Primero tenemos que decidir el entrenador si continúa Caparrós es un perfil, si no sería otro”.

Cuestionado sobre la opción de Valverde, entrenador del Barcelona, si quedase libre Monchi ha asegurado “Ernesto es un excelente entrenador que en momentos puntuales no ha tenido acierto o suerte. Ahora mismo nuestro entrenador es Joaquín (Caparrós) y habrá que esperar al final de temporada para analizar”.

Sobre el futuro de Pablo Sarabia y el interés de otros equipos Monchi ha afirmado “que salgan equipos es bueno significa que tenemos un gran jugador y no creo que intervenga en el deseo del jugador y del Sevilla”. “No hagamos caso a los rumores, somos igual de optimistas que hace dos semanas o diez días”, ha concluido el director deportivo.