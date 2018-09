Monchi: “Me fui porque necesitaba nuevas motivaciones”

El exdirector deportivo del Sevilla FC, ahora en la Roma, Ramón Rodríguez ‘Monchi’, ha sido protagonista en las últimas fechas en la prestigiosa publicación norteamericana Sport Illustrated en la que ha repasado su carrera profesional. Es interesante la parte en la que habla del Sevilla y su salida del club nervionense. “Pensé que, después de 29 años, era el momento adecuado para cambiar. Quería ponerme a prueba con algo nuevo, para entender si podía trabajar fuera del hogar. Muchos piensan que fue por dinero o por discusiones con el presidente, pero no es así. Necesitaba nuevas motivaciones”, explica Monchi.

El de San Fernando es cuestionado por los motivos por los que escogió la Roma y advirtió que “pensé que era el club el que me ofreció la posibilidad de ser yo mismo. Era importante mantener la independencia y la responsabilidad, la posibilidad de continuar haciendo mi trabajo. La Roma me dio la oportunidad de no cambiar mi identidad profesional y, después de 16 meses, puedo confirmarlo: fue la elección correcta”.

Por último, Monchi trata de mostrar las diferencias entre la forma de trabajar para el Sevilla y para la Roma. “Hay varias diferencias. En primer lugar, hay una mayor atención de los medios en la Roma. Trabajamos de manera diferente, pero a nivel de presión e importancia de lograr los objetivos, los equipos son similares”, finaliza.