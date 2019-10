Monchi, sobre De Jong, Dabbur y los delanteros: “Lopetegui no utiliza la cabezonería”

De Jong, Dabbur, Chicharito, Munir… los delanteros del Sevilla FC siguen sin marcar en LaLiga cuando ésta ha consumido ya ocho jornadas. El asunto, de momento, inquieta más en parte de la grada que dentro del propio club, donde los profesionales confían en la calidad de los futbolistas y en que la mala racha se romperá pronto. Monchi ha analizado la situación en una entrevista concedida a Marca: “Puede parecer demagógica la respuesta, pero posiblemente es la cosa que menos me preocupa. Hoy. Si en el próximo parón vuelvo hacer una entrevista y no han metido un gol puede que empiece a estar preocupado. Miro mucho estadísticas y los delanteros del Sevilla tienen históricos de goles. Munas (Dabbur) ha hecho goles, Chicharito ha hecho goles, De Jong ha hecho goles e incluso Munir. Además los veo entrenar, cómo trabajan, veo cómo asimilan lo que el míster quiere de ellos. No es de las cosas que me quiten el sueño”, apunta el gaditano.

En el caso concreto de De Jong, el titular para Lopetegui, Monchi explica que es el perfil que necesitaba el entrenador: “Sí, evidentemente. Cuando dibujamos la plantilla es el míster el que marca el perfil. Con de Jong hay una parcela del juego que la gente pasa por alto, que es la continuidad al juego. En las transiciones defensa-ataque, cuando el rival nos presiona arriba, él nos da mucha salida de balón. Es capaz de bajarla y darle continuidad. Buscábamos un jugador con esas características. No buscábamos un jugador que sólo fuera bueno en el juego aéreo. No. Que además de eso nos diera continuidad. Eso lo está haciendo bien. Nos da esa salida que nos falta”.

También responde a la insistencia de Lopetegui en De Jong: “No creo que sea cuestión de bajarse del burro. El míster analiza el rival, analiza su equipo y utiliza a los jugadores. Éibar no jugó De Jong y a lo mejor pensábamos todos que era el partido idóneo, campo pequeño… Puso un delantero rápido (Munir) porque la defensa del Eibar juega muy adelantada. Y salió bien porque el primer tiempo salió perfecto. El míster no utiliza la cabezonería, ni el por mis narices esto… Ya está preparando el partido del Levante y estará pensando en los jugadores más adecuados. En eso Julen me ha convencido. Es un tipo que no toma decisiones al azar. Todo tiene una explicación”, asegura el director deportivo.

Por otra parte, se refirió al caso de Dabbur y la ovación que recibió cuando saltó al campo contra el Apoel: “No soy Dios para juzgar a todos. No creo que tenga el derecho para juzgar el comportamiento de una afición mayoritariamente. Cada uno es libre de hacer o decir, con respeto, lo que crea oportuno. Se ha creado una corriente en torno a la figura de Munas que la duda que me asalta es si beneficia o perjudica al jugador. El propio míster lo ha explicado, pero no es lo que la gente quiere. La gente quiere que digamos es que Dabbur llega todos los días tarde al entrenamiento y le ha pegado al entrenador, por eso no juega. No. Dabbur es un gran profesional, buen compañero, que se deja querer. En el concepto que quiere el míster de delantero en el 4-3-3 ve otro compañero por delante. ¿Eso va a ser eterno? No lo sé. Eso no significa que yo no quiera a Dabbur porque no lo he traído. Ojalá Dabbur meta 15 goles. A mí me gusta irme a celebrar cosas, me da igual quién meta los goles”.

Para finalizar, recalca Monchi que el israelí está creciendo: “Es verdad que Dabbur es comprado cuando hay un entrenador y ahora hay otro con un sistema distinto. El resto de jugadores que han sido comprados son con un sistema en la mente. El caso de Munas se ha tenido que adaptar a un sistema en el que necesita tiempo para percibir lo que el entrenador quiere de él. Hay una evolución en Munas y por eso ha comenzado a jugar. Creo que Munas está creciendo. Y el propio jugador seguro que dice que sí ha evolucionado. Dabbur es buen delantero. Las exigencias de su entrenador en el Sevilla son distintas a las que tenía en Austria. Está en ese proceso”, finalizó.