Monchi: «Seguimos siendo un club moderno y vamos a ser un club vanguardista»

Sevillista y director deportivo. O viceversa. Lo mismo es. Porque él, Monchi, no sabe separar tanta pasión. Corazón y cabeza van a lo mismo en el de San Fernando, sobre todo, cuando se dirige a su gente, a los sevillistas. En un acto cargado de mucha emoción en la Peña sevillista de Coria Francisco Lama, Monchi desgranó algunas de sus ideas para seguir haciendo un Sevilla más grande: «Si estaba contento cuando decidí volver, cuando decidí embarcarme en este nuevo proyecto, hoy, 20 día después, me siento mucho más feliz porque todo lo que he visto y todo lo que he escuchado me ha encantado. Las ideas que tienen en el club son muy similares a las que tengo yo en mi cabeza para seguir haciendo un Sevilla grande».

Monchi incidió en este asunto: «Nosotros fuimos pioneros en algo. Hoy, si me preguntan en qué, creo que me costaría explicarlo, pero es evidente que hicimos cosas que los demás no hacían y que nos permitieron lograr objetivos impensables. Llegó Roberto Alés y sentó las bases para estabilizar al club y después llegó José María del Nido para darle un empujón importante al club y empezar a ganar y ganar. Los demás, seguro, pensarían que algo teníamos que estar haciendo.. . Y ahí, lo digo a boca llena, de verdad, los demás empezaron a analizarlos. ¡Es normal! Nosotros también copiamos lo bueno. Sin embargo, en los últimos años las distancias se han ido acortando hasta el punto de que el equipo que está ahora mismo por delante de nosotros y en la plaza de la Liga de Campeones es el Getafe; hasta el punto de que dos de los equipos que están abajo peleando por no descender son el Celta y el Villarreal. ¿Qué significa eso? Que hay muchísima igualdad».

Siguió Monchi, en el mismo hilo para explicar este nuevo escenario, hablando de nuevas necesidades: «¿Qué debemos hacer? Pegar un saltito, un empujón, un esprint… El club está construyendo esa idea, la idea de dar otro salto, que lo daremos… seguro, seguro que lo daremos. Llevo ya un mes implicando en este nuevo proyecto y seguro que lo daremos. ¿Que ese salto nos dará para ir a Eindhoven, Glasgow, Monaco, Basilea, Turin…? No lo sé. Pero sí que estoy seguro que este salto nos va a permitir estar cerquita, estar ahí, seguro. Las estructuras del Sevilla siguen creciendo. Seguimos siendo un club moderno y vamos a ser un club vanguardista. Yo creo, y lo decía en junio de 2005, que el Betis ganó la Copa del Rey merecidamente y que también se metió en la Liga de Campeones de forma merecida. Fue así. Había gente que me preguntaba que por qué nosotros… no, que hablábamos de las estructuras. Yo sigo creyendo igual. Creo en las estructuras porque así conseguiremos más veces estar cerca del éxito. El tiempo nos ha dado la razón. Ahora estamos en un momento similar. No sé qué pasará, pero lo que estamos intentando es acortar ese componente de azar. Y eso sólo se hace con trabajo. El club está en buenas manos. El club está mirando al futuro con optimismo. Se van a hacer grandes inversiones en la ciudad deportiva y en el estadio. Vamos a seguir siendo la bandera del fútbol andaluz en España y del fútbol español en Europa».

Por último, Monchi hizo una petición a los asistentes: «Metedme presión; sed exigentes. Los sevillistas tenemos una serie de genes que no vamos a perder nunca, jamas. Uno de ellos es la exigencia».