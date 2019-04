Monchi y Serra: emblemas que marcan el camino de Sevilla y Betis

Son emblemas del Sevilla y el Betis, dos de las personas más importantes e influyentes de la historia de ambos clubes. Tienen carisma, credibilidad, capacidad y se han ganado el respeto de todo el mundo. Son y ejercen de referentes. Ramón Rodríguez, Monchi, y Lorenzo Serra Ferrer no pueden considerarse directores deportivos al uso. Aunque en la teoría y en la práctica ejerzan como tales, el primero como director general deportivo desde su reciente regreso al Sevilla y el segundo como vicepresidente deportivo y miembro de la comisión deportiva junto a Ángel Haro y José Miguel López Catalán, la ascendencia de ambos en sus clubes va más allá.

Monchi, en concreto, viene a ser el paradigma del director deportivo. Parece una profesión hecha a su medida. Se formó a sí mismo cuando en el verano de 2000, con el Sevilla sumido en una situación económica delicadísima, Roberto Alés le encomendó la planificación del equipo que ascendería a Primera. El exportero aprendió el oficio, perfeccionó el método basado en el principio de la «economía de guerra» —comprar barato y vender caro—, y así, rodeado de un grupo de profesionales del scouting que fue creciendo y sin escatimarle una sola hora al día para dedicársela al trabajo, forjó al Sevilla campeón mano a mano con todo su equipo de colaboradores y los entrenadores que, con el brillo de los títulos, ennoblecieron aún más su eficiente labor en los despachos.

El ramillete de jugadores desconocidos que ofrecieron un rendimiento inaudito en su etapa en el Sevilla y dejaron las arcas llenas es interminable. Ahí se incluyen también los canteranos. Sergio Ramos, Reyes, Alves, Adriano, Keita, Rakitic, Gameiro, Bacca, Krychowiak, Navas, Vidal, Negredo, Alberto Moreno… Con Monchi al frente de las operaciones, el Sevilla tocó plata en nueve ocasiones y vivió 16 finales. Creó un modelo de trabajo luego copiado por otros muchos clubes. Su capacidad de convencimiento es famosa, así como el trato cercano que dispensa a los jugadores para generarles el mejor entorno de trabajo posible.

Desde su marcha, la vida ha sido más difícil por Nervión. Primero se le dio continuidad al equipo de trabajo del isleño cediéndole el testigo a Óscar Arias y, tras una temporada repleta de sobresaltos y con tres entrenadores, aunque se alcanzara la final de la Copa y los cuartos de la Liga de Campeones, se optó por la figura de Joaquín Caparrós para esas fuciones. El segundo plan tampoco ha carburado. De nuevo se ha destituido al entrenador (Machín) y el equipo sigue sustentándose en pilares ya básicos en la etapa de Monchi como Banega, Sarabia, Ben Yedder, Carriço o Navas. Tras su salida de la Roma, está de vuelta. Aunque nada garantice que los triunfos del pasado se repitan en el futuro, el tiempo ha demostrado que Monchi tiene la fórmula del éxito en el Sevilla. Por eso el club ha recurrido de nuevo a sus servicios.

En mayo de 2017, Haro y Catalán apostaron por Serra Ferrer, hombre asociado al éxito en el Betis, un profesional recto, metódico, ambicioso y ligado sentimentalmente como un bético más a la institución. Una figura respetada y de consenso entre el beticismo. Una clasificación para la Liga de Campeones y una Copa del Rey, entre otros muchos méritos, jalonan la trayectoria del balear en el Benito Villamarín. Alejado del banquillo desde hacía ya unos años, el Betis lo llamó para que reforzara la estructura deportiva y, tras la esperada salida de Miguel Torrecilla, se quedó como la cabeza visible de ese área, la más importante de una entidad deportiva.

Ni la etapa con Eduardo Maciá ni la de Miguel Torrecilla colmaron las expectativas. Con el primero, el Betis quedó décimo clasificado; con el segundo, decimoquinto. Se estancaba el crecimiento deportivo al que aspiraba la directiva para que los resultados fueran en consonancia con la modernización que había emprendido ya en otras parcelas del club. Con Serra, el Betis se puso en manos de un hombre de la casa para que asumiera otras funciones diferentes a las de sus etapas anteriores.

La pasada temporada le cambió ya radicalmente el aspecto al equipo con los fichajes de Setién, Sergio León, Camarasa, Tello, Barragán, Amat, Guardado, Feddal, Boudebouz, Javi García, Campbell y Bartra, ese mirlo blanco para la defensa que ató en la ventana de fichajes invernales a un precio, ahora mismo, impensable. Con el notable incremento de la calidad del plantel y el descubrimiento de canteranos como Junior, Francis, Loren y Fabián, el Betis apostó por el modelo de juego de Setién, venció al Sevilla en Nervión en una noche histórica, adelantó al eterno rival en la tabla y se clasificó para Europa.

La pócima de Serra funcionaba. El Betis avanzó nueve puestos (acabó sexto) respecto al curso anterior y preparó la presente campaña cual desafío: que el equipo no sufriera en LaLiga el desgaste de las tres competiciones. El mallorquín se movió de nuevo bien en verano, adelantándose con los fichajes de Inui, Canales y Pau López. Para comprar había que vender y eso lo propició la salida de Fabián al Nápoles. Que el Betis fuera al mercado por piezas cotizadas como Carvalho y Lo Celso evidenciaba que no iba de farol.

Cuando volvió Serra, el valor de la plantilla verdiblanca se cifraba en 76,8 millones, según la web especializada Transfermarkt. Era la decimotercera de LaLiga. Hoy es la sexta, con 243, y el siguiente es el Sevilla, con 283,5 millones. El equipo ha disputado las semifinales de Copa, cayó demasiado pronto en la Liga Europa después de una gran fase de grupos con triunfos de prestigio como el de San Siro, y ahora lucha por meterse de nuevo entre los seis o siete primeros. El club va dando pasos adelante, y ahora que las críticas a Setién se han acentuado por la irregular trayectoria en LaLiga, Serra ha salido al paso para transmitir un mensaje de tranquilidad y confianza. Cuando habla, se le escucha. Igual que ocurre con Monchi, éste con muchísimo crédito en la dirección deportiva por todo lo logrado. Serra y Monchi. Dos emblemas cuya sola presencia hace que béticos y sevillistas duerman más tranquilos.

Los derbis de Monchi

Monchi, en su larga trayectoria en el Sevilla como jugador, delegado y director deportivo, ha tenido la oportunidad de vivir numerosos envites con el eterno rival. Entre las temporadas 1990-1991 y 1998-1999, se disputaron ocho derbis oficiales, de los que el entonces guardameta jugó dos, ambos en Nervión. Ganó uno y perdió el otro. Como delegado y luego al frente de la dirección deportiva, entre las campañas 1999-2000 y 2016-2017, se disputaron 36, cuatro de ellos de la Copa del Rey, dos de la Copa de la UEFA y otros tantos en Segunda división. De todos esos partidos, los sevillistas se llevaron 18, perdieron cinco y empataron trece. Curiosamente, desde su marcha a la Roma, el Sevilla no ha vuelto a imponerse al Betis.

Los derbis de Serra

En sus dos etapas como técnico del Real Betis, Lorenzo Serra Ferrer se enfrentó al Sevilla diez veces en cinco temporadas (94-95, 95-96, 96-97, 2004-2005 y 2005-2006), todas ellas en el campeonato liguero, siendo su balance de resultados positivo. El técnico balear ganó cinco partidos, empató dos y perdió tres. Como vicepresidente deportivo, en esta temporada y media en su nuevo cargo en el club heliopolitano, tampoco le ha ido nada mal. Se estrenó con la contundente victoria en el Sánchez-Pizjuán del 6 de enero de 2018; el encuentro de la segunda vuelta se saldó con empate a dos en el Benito Villamarín, estando también Joaquín Caparrós ya en el banquillo blanquirrojo; y en el presente curso, el Betis volvió a imponerse a los sevillistas. Así que, en el global de sus tres etapas en Heliópolis, Serra suma siete triunfos, tres empates y tres derrotas.