El director deportivo, Monchi, habló de la posibilidad de que llegaran más refuerzos, al mismo tiempo que elogió la figura de Rony Lopes. “Es un jugador que yo ya pretendía en la Roma. Tenía un precio por encima de los 50 millones. ¿Si la plantilla ya está cerrada? La plantilla nunca está cerrada cuando el mercado está abierto. Quedan 18 días. Pero no podemos obviar que la parte importante de la planificación está hecha. Han venido once jugadores. No vamos a descansar hasta que sepamos que tenemos la mejor plantilla posible. No podemos obviar que se ha hecho un cambio importante, y que estamos contentos”.

Se le preguntó, además, por la opción de que llegara un nuevo delantero: “Yo cuento tres delanteros. Munir, también. No está cerrada la planificación. Jugando con un punta, que es como juega el míster en su sistema, está bien”. Además, habló de unos “movimientos” de muchos millones en el club: “Estamos por encima de los 200 millones entre entradas y salidas”.

Del mismo modo, reconoció que tiene ganas de que empiece la temporada: “Estoy ilusionado, pero también con el respeto que trae una nueva temporada, y sabiendo que hemos hecho una inversión importante. ¿Operación salida? El problema no es sólo del Sevilla. Nosotros, si quisiéramos, no tendríamos ningún problema en la salida. Pero hay que mirar la cuenta de resultados. Si los jugadores que salen no consiguen ofertas idóneas… pues hace daño al club”, finalizó Monchi.

Por último, reconoció que se está tratando la cesión de Carlos Fernández: “Su ampliación de contrato está hecha. Es verdad que estamos valorando que se vaya cedido”.