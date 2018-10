Mudo Vázquez: “Ojalá que no esté en mi mejor momento; soy ambicioso”

El futbolista del Sevilla Mudo Vázquez repasó la actualidad del equipo en la radio del club y comenzó hablando del partido ante el Barcelona: “Después del partido lo hablamos entre los jugadores. Creamos muchas más ocasiones al Barcelona que a otros equipos. Al Levante le marcamos seis goles y creo que llegamos seis veces. Al Barcelona lo metimos en su portería. Su portero estuvo increíble. Cuando uno va perdiendo por 2-0 tiene que pensar que hay que atacar, que hay que perder el miedo… Con el 2-0 sabíamos que si marcábamos uno, llegaría el segundo. Yo tuve una oportunidad muy clara. Hasta el día de hoy no entiendo cómo no marqué. Vi al portero en el suelo y pensé: ya está, dentro. Hizo varias paradas así. Cubre muy bien el arco. Luego el Barcelona nos hizo el tercero”.

Mudo Vázquez habló de su posición en el centro del campo: “El trabajo que hacen los delanteros de volver nos ayuda mucho. Nos hace un equipo más corto, con ideas para que estemos más juntos. Cuando la pelota va por el medio los tres centrales también ayudan. Siempre se dice que lo ideal es que haya un jugador de de músculo y otro de juego, pero creo que lo estamos haciendo bien. ¿Si perdí en un partido cuatro kilos? Sí, sí. Mejor, con lo que me gusta comer… Todos tenemos que defender. Lo estamos dejando todo. Los resultados también nos están ayudando”.

A título personal, indicó que le gustaría seguir mejorando: “Ojalá que no sea mi mejor momento; soy ambicioso. Es la tercera temporada que estoy. En las otras he tenido momentos buenos, malos… Me ha faltado la regularidad, que creo que es lo más difícil. ¿Si a veces he parecido cansado? No, bueno. Eso siempre me lo han dicho; quizás, mi forma de correr. No sé. Puede parecer que no tengo ganas. Desde chico me llaman pachorra”.

Por último, Mudo Vázquez habló del buen ambiente en el vestuario y de los objetivos para esta temporada: “Siempre ha habido un grupo espectacular. Se van algunos jugadores, vienen otros, y siempre hay un buen ambiente. ¿Ganar algún título? Ojalá, ojalá”. De la temporada pasada, explicó que “no fue un mal año. Con Berizzo no llegamos a entender su juego. El equipo no funcionaba. Luego llegó Montella; creo que tuvimos buenos partidos. Hicimos historia en la Champions fue importante”. Sobre Machín, indicó que “estando juntos tenemos siempre a los laterales ayudando arriba. Tenemos esa amplitud. Creo que nos está dando resultados”.