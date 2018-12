Mudo Vázquez: “La clave es la fuerza del vestuario”

El Mudo Vázquez, en los medios oficiales del Sevilla, se refirió a su buen momento: “Este es el tercer año y siempre en los inicios es todo nuevo. No es fácil, pero en las temporadas que he pasado aquí las cosas me han salido bien, más allá de que haya habido momentos buenos y malos. Los objetivos se han cumplido y en éste año la gente ya me conoce”.

El jugador sevillista insistió en este asunto: “Estoy con más confianza y más sueltos. Eso hace que mi juego se pueda ver mucho más. Estoy contento y ojalá pueda seguir en este club tan grande y que pelea por cosas importantes, que para un jugador es lo mejor”.

El futbolista argentino habló de los problemas del inicio: “En los primeros años es todo nuevo. La gente no te conoce tanto y no te ha visto. Siempre queda el ver cómo es el jugador. Es un aprendizaje y este club es muy exigente. Nunca se rinde y a la gente le gusta que todos estén al máximo nivel. Eso le hace a uno exigirse, dar lo mejor y luchar siempre por los tres puntos”.

Mudo Vázquez, que mañana jugará ante el Leganés, cree que la clave del equipo es la fuerza del vestuario: “Es la fuerza de este equipo. Se han ido jugadores muy importantes que hacían vestuario, pero los que han venido se han aclimatado muy bien. Los que quedamos también y ésa es la fuerza. Lo damos todo por el compañero de al lado. Eso es lo más importante para llegar al final de temporada cumpliendo los objetivos”.