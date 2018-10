«El Mudo Vázquez aún no ha llegado a su techo»

Con Mudo Vázquez protagonista en Sevilla por sus buenos partidos en el centro del campo, quedando evidencia en Rusia que se echó en falta su juego y con la repercusión mediática en Argentina por su segunda convocatoria con la selección, el futbolista tuvo a bien acordarse hace unos días del entrenador Omar Labruna para celebrar su buen momento. «En Belgrano, con Omar, jugaba ahí. Tenía la cancha más de frente», llegó a decir el futbolista de Nervión a «Mundo D», del medio argentino La Voz.

Sus palabras se perdieron entre la afición, pero el mensaje caló en profundidad entre los que más y mejor conocen al Mudo, un jugador que «enamora o que puede inquietar por momentos», tal y como su hermano, en tono jocoso, Federico Franco, le repite con asiduidad al sevillista. Hablar del Mudo es hablar de máximo talento, de arte…. y desde hace unos meses, del mayor sacrificio. Así, al menos, lo dice ahora el mismísimo Omar Labruna, el entrenador que primero probó con el Mudo de «5».

Desde Argentina, y echando la mirada atrás, Labruna tuvo a bien felicitar a su homólogo en el Sevilla, Pablo Machín, por su capacidad para convencer al jugador. «Franco está tocado porque llegó a la vida con una maestría absoluta. Desde muy pequeño hacía cosas espectaculares. Tomaba el balón y sorprendía a todos. Todavía me acuerdo cuando el presidente de Belgrano me preguntó por Mudo cuando aún era un niño. Yo se lo dije: ‘este chico acabará en Europa’. La calidad le bastaba para llamar mucho la atención. Jugaba más adelantado, pero como tenía tanta facilidad para sacar el balón le comenté si estaba dispuesto a jugar más retrasado, de ‘5’. Sinceramente, no sé si le gustó la idea, pero me dijo que sí. A mí me encantaba que tuviera campo por delante; lo hacía bien. Pero es cierto que quizás le faltaba algo para ser aún más grande».

Labruna se refiere al grado de presión y fuerza que requiere un centrocampista para ser aún más completo. «En el ataque, puedes desaparecer. No pasa nada. Cuando el juego llega arriba, vuelves a actuar. En el centro eso es imposible porque incide en el juego de todos. Franco ha ido aprendiendo algo fundamental, importantísimo para que hoy por hoy esté haciendo partidos espectaculares. Sigo mucho al Sevilla desde Argentina porque es uno de los grandes de España y porque el Mudo está allá, y me encanta ver cómo corre, como se esfuerza, como lucha, como se sacrifica. No es fácil convencer a un jugador tan bueno como el Mudo, a un jugador capaz de inventar y que decida un encuentro con una acción arriba, que también se dedique a luchar para robar el balón. Pero esa es, a mi modo de ver, la diferencia entre los mejores jugadores y los que son buenos. Puedes ser bueno, puedes levantar a la grada en algún partido con alguna acción arriba, pero los que son grandes son capaces de hacer las dos cosas. Luchar e inventar. Trabajar y crear. Ese es el Mudo de hoy, y el mérito, además del propio jugador, es el del entrenador. Es un trabajo mental, psicológico, de mucho convencimiento el que hay que hacer con los jugadores tan dotados tecnicamente para que se sacrifiquen también sin balón. Mudo nació con el talento y lo ha ido mejorando, pero el sacrifico sólo se logra con el trabajo y queriendo mejorar continuamente. Conozco desde hace muchos años al Mudo y sé que vive para el fútbol y que tiene la humildad para pensar que siempre se puede mejorar. Aún no se ha visto su verdadero techo. Lo tengo clarísimo porque lo conozco bien. Ahora que tiene el sacrificio en la cabeza lo mejor está por llegar, seguro».