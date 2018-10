Mudo Vázquez: “Ser profesional, trabajar siempre para mejorar y ser buena gente es lo importante”

El Mudo Vázquez vive su mejor momento en el Sevilla. Se ha convertido en pieza indispensable para el esquema de Machín y su talentoso fútbol brota en LaLiga ante la admiración de todos. Esta campaña ya ha logrado uno de sus sueños, el de debutar en la selección argentina. Lo hizo contra Guatemala y ahora ha vuelto a ser convocado para jugar ante Irak y Brasil en este parón de octubre.

En declaraciones a ‘Mundo D’, del medio argentino La Voz, Vázquez reconoce que “siempre dije que espero jugar los últimos años en Belgrano. Quiero retirarme en Belgrano. Es un sueño y le debo algo al club. Ojalá pueda volver. Tengo las ganas y la ilusión de jugar algunos años más en la ‘B’”, aseguró el futbolista del Sevilla.

Sobre su buen momento en el Sevilla, donde multiplica su rendimiento con nuevos roles, comenta que “como ha habido muchos lesionados y sobre todo en el medio, ahora estoy jugando a veces de doble ‘5’ junto a Éver Banega. Si no, más adelante, donde me siento más cómodo… ante el Real Madrid fue una gran noche para recordar siempre”, dijo.

En sus inicios en Belgrano, explica que ya jugó en esas posiciones más retrasadas: “Con Omar Labruna jugaba ahí. Tenía la cancha más de frente. Es más fácil, pero a uno le gusta estar más cerca del área para rematar o meter un pase gol. Son posiciones diferentes, en las que uno trata de dar lo mejor”.

Ahora que la vida le sonríe, el Mudo asegura que “trato de vivir el día a día. Estoy contento con la realidad que estoy teniendo. He trabajado para mantenerme en el nivel más alto. Lo estoy consiguiendo. Siempre dije que lo difícil no es llegar sino mantenerse. Ya hace varios años que estoy en Europa y jugando en ligas importantes. Estoy feliz. Pero uno siempre quiere más. Ojalá siga yendo a la selección y pueda cumplir con las expectativas”.

Con ello, tiene claro a quiénes dar las gracias: “A mi familia y a mi novia, les debo todo. Agradezco a mis viejos Marina y Oscar, a mis hermanos Federico y Nicolás, y Agostina mi novia. También a mis tíos, tías, primos y amigos. A toda mi familia. Son los que están conmigo siempre y me apoyan todo el tiempo. Salgan o no salgan las cosas. Este momento es para que ellos también disfruten. Es lógico porque fueron, son y seguirán siendo parte de mí”.

Para finalizar, desvela las grandes claves de su éxito: “Ser profesional, trabajar siempre para mejorar y ser buena gente es lo importante. Cuando me retire, eso es lo que voy a dejar. En los años que he tenido en cada club, con momentos buenos y no tanto, prefiero que se hable de eso. Que se hable de lo profesional que he sido. Habrá gente a la que le gustará mi juego o no. Son opiniones. Lo que he logrado ha sido gracias al trabajo. Es así”.

También habló sobre el mejorable papel que tuvo Sampaoli con Argentina: “No se vio al entrenador que tuvimos en Sevilla. Los motivos no los sé, porque no estuve adentro. Pero no se vio al equipo y a la personalidad que él tenía acá en Sevilla”.