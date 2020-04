Negredo: “La del Sevilla es la mejor etapa futbolística que he tenido”

El delantero Álvaro Negredo, jugador ahora del Al Nasr de Dubái, tuvo un gran rendimiento en el Sevilla FC, club en el que jugó cuatro temporadas y logró 85 goles en 181 partidos. Hoy ha recordado su etapa en Nervión en la radio oficial de la entidad y no dudó en decir que vivió su mejor época en Sevilla. “Representar a un club gigante como el Sevilla a nivel europeo, que te abra las puertas de la selección… Es un privilegio poder sentirme reconocido en Sevilla, le tengo un cariño especial a la afición y al club, es la mejor etapa futbolística que he tenido”, señaló.

El delantero vallecano comentaba que “supuso todo para mí. Venía de un equipo inferior a nivel de jugadores y de estructura (Almería), el Sevilla me dio madurez, mejoró mi rendimiento, muchas alegrías. También el ser una persona importante para mis compañeros, tengo un buen recuerdo de mis compañeros, no con todos tengo una amistad acérrima, pero si guardas mucho cariño”.

Recordaba Negredo cuando fichó por el Sevilla, declarando que “fue un paso muy importante para mí, venía de Almería de dos buenas temporadas, di el salto que aspiraba a otras cosas. Aspiraba a estar arriba y jugar competiciones internacionales, mi primer año gané la Copa del Rey sin ser mi mejor temporada. Fueron cuatro años impresionantes a nivel futbolístico”.

Dejó claro que no le asustaba la competencia que tenía a as llegada, aunque “tenía respeto por jugar allí con Kanouté y Luis Fabiano, estaba Chevanton y Koné… quien no arriesga no gana, soy impulsivo, decidí ir y aprender de esos dos cracks a nivel mundial. Fue la mejor forma de mejorar”.

Sobre su marcha, reconocía que “fue un momento duro, me costó mucho tomar esa decisión, iba a un país nuevo, sin conocer el idioma, pero era una situación muy parecida a cuando salí de Almería a Sevilla, arriesgué y seguí mejorando. Fuimos campeones de una copa y de la Premier, no me arrepiento de las decisiones que tomé”.