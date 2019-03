Nico Olivera: «Caparrós pone a tope a los jugadores y los incentiva mejor que nadie»

El uruguayo Nico Olivera siempre ha sido una figura recordada y querida por el sevillismo. Llevó el estandarte de aquel equipo que volvió a Primera de la mano de Caparrós y en el que Roberto Alés tomó una de las decisiones más importantes de la historia de la entidad: la de apostar por Monchi al frente de la dirección deportiva. Olivera, actualmente asesor deportivo e institucional de Defensor Sporting Club de Uruguay, comenzó su aventura europea en el Valencia, pero como él mismo dice su «corazoncito» está siempre en el Sevilla. Acudió el pasado domingo al Centenario del club che, invitado por el presidente del Valencia. Y luego se desplazó inmediatamente a Sevilla para pasar estos últimos días. Lo hace cada vez que puede. Siente un arraigo especial por la tierra hispalense. Hasta se acercó ayer a ver a «su» Esperanza de Triana. «Pude verte y pasé tiempo contigo. Pude contemplarte y admirarte como cada vez que vengo a Sevilla», expresó Nico en las redes sociales. En la previa del Sevilla-Valencia, Olivera atiende a ABC.

-Días especiales de Olivera por España. Ha estado por Sevilla y también en el Centenario del Valencia, su primer club en Europa.

-Me mandaron la invitación y no podía faltar. Todo fue muy bueno. Y la experiencia, bonita. Lo más importante es ser siempre agradecidos. Después de tantos años y que se acuerden de uno es algo muy agradable. Pudimos compartir momentos buenos con compañeros de aquella época. Allí estaba Carlos Marchena y Javi Navarro también. Con él coincidí en Valencia y luego de vuelta en Sevilla.

-¿Y qué le pareció cómo organizó el Sevilla el X Trofeo Puerta?

Muy bonito. Lo seguí con detalle. Y Javi Navarro estuvo allí y conversamos de todo. Es increíble cómo recuerda el sevillismo a una persona como Antonio Puerta. Yo no coincidí con él, pero siempre lo tengo presente. Y más en estas fechas.

-En lo personal, ¿cómo le va en Defensor Sporting?

-Yo estoy muy bien, la verdad. Contento y trabajando mucho. Ahora hay elecciones en Defensor Sporting. Siempre hemos mantenido una base política sólida y fuerte en los últimos años. Hay tres listas diferentes. Particularmente, digo que mi continuidad sólo depende de mí. Es una decisión mía. Los tres candidatos hablaron para que yo siguiera en el club. Soy socio, funcionario, conozco a la gente desde hace muchísimos años. Más allá de que haya tres listas, son todos amigos y conocidos para mí. Siempre he creído oportuno no meterme en la parte política. No quiero división.

-¿Qué le parecen los últimos cambios en el Sevilla? Vuelve Monchi y Caparrós al banquillo. De su época…

-Sí, sí. Ya estuve en noviembre en Sevilla, con Joaquín Caparrós, Paquito Gallardo y Carlos Marchena. Joaquín tenía un rol bastante diferente. Hablé luego con él varias veces más por teléfono. Y ahora me encuentro con estos cambios importantes en el club. Monchi regresa y Caparrós vuelve a los banquillos, donde se siente más cómodo. Claro, a uno le vienen recuerdos… aquel modelo fue el inicio del gran Sevilla, de cómo se gestó todo para los éxitos que vinieron después.

-Caparrós ya tuvo que coger el equipo al final de la campaña pasada. Vuelve a hacerlo ahora y consigue en su primer partido ganar fuera de casa, medio año después en LaLiga.

-Joaquín tiene un imán siempre para las cosas buenas. Cuando todo marcha sobre ruedas es fácil. Pero su mérito es que es una persona muy entusiasta y muy ambiciosa a la hora de agarrar el barco cuando hay problemas, cuando va un poco a la deriva. Los últimos resultados del equipo no estaban siendo buenos. Después de la derrota ante el Slavia era un momento crítico. Joaquín siempre está encima, conoce bien a la plantilla y, además, parte de los jugadores los trajo él. Así que era la persona más indicada para ponerse al frente del equipo. Va a intentar ganar la mayor cantidad de partidos posible de aquí a final de la temporada.

-Vamos, que con Caparrós, al que usted conoce de sobra, no se va a dormir nadie en el vestuario en las diez jornadas que quedan, ¿no?

-(Risas). Nadie, nadie; se lo aseguro. No, no, no… ni pestañear, seguro. Es muy bueno. Sabe mejor que nadie incentivar a los chicos, a los jugadores. Los pone a tope. Él tiene una forma muy particular de vivir el fútbol y el Sevilla. Sabe transmitir y eso es algo muy importante para los jugadores. Sus ideas llegan de forma clara y eso luego se refleja en la cancha.

-Y la vuelta de Monchi, ¿qué le parece?

-A Monchi lo tuve como compañero en el campo y luego como secretario técnico o director deportivo en sus inicios con Roberto Alés. Es muy gratificante ver cómo una persona que ha hecho tanto por el Sevilla vuelve a sus orígenes. Y lo ha hecho, además, en un momento en el que el Sevilla necesita cambios radicales y positivos. Monchi tiene que sacar todo lo bueno que ya sacó anteriormente en el Sevilla. Ojalá el club pueda seguir ganando títulos. Esta semana coincidí con el presidente, Pepe Castro, y le pregunté por él. Son días para dejarle su espacio a Monchi, para permitirle trabajar tranquilo y arrancar el proyecto, atender mil llamadas importantes y que se pueda concentrar bien en todo lo que tiene por delante. Ahora hay que dejarle trabajar. El contacto siempre lo mantuve con él. Charlamos algunas veces cuando estaba en la Roma. Es una persona súper amable. Ya habrá tiempo para que nos veamos más tranquilos.

-El domingo, Sevilla-Valencia, casi nada. Cara a cara, sus dos primeros equipos en Europa, con muchísimo en juego.

-Se presente súper emocionante, sí. Están muy cerca en la tabla y se van a jugar unos puntos decisivos. Estos puntos y estos rivales directos como el Valencia son ya determinantes para los objetivos del Sevilla. Será un partido muy atractivo para ver. Yo tengo un recuerdo muy gratificante del Valencia y sobre todo ese sentimiento de agradecimiento por apostar por mí en Europa cuando tenía 18-19 años. Pero hay una cosa clara. Todo el mundo sabe ya dónde está mi corazoncito y es en el Sevilla. Quiero que le vaya muy bien al Sevilla. Con el respeto máximo siempre para ambos equipos.

-¿Ve capacitado al Sevilla para meterse en Champions?

-Sí, quedan muchos partidos. Pero no va a ser fácil porque hay muchos rivales directos. Hay que pensar en hacer todos los puntos posibles. Confío mucho en el Sevilla. El día del Espanyol vi un cambio muy importante en el equipo. Y lo lógico es que ese cambio se vaya potenciando ahora con el paso de los días, cuando la plantilla vaya asimilando todos los conceptos de Joaquín.

Pude verte y pase tiempo contigo. Pude contemplarte y admirarte como cada vez que vengo a Sevilla. Para pedir por todas esas personas que quiero y que se que tu estás ayudando. Mi Esperanza de Triana! Virgencita Guapa💜@EspDeTriana pic.twitter.com/a3GCm9cRLF — Nicolas Olivera (@Nolivera11) 26 de marzo de 2019