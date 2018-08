Nico Pareja: «La calidad se compra, el compromiso no tiene precio»

Apenas unos minutos antes de tomar el vuelo en Sevilla con destino a Mexico y hacer escala en Madrid, Nico Pareja continuaba derrumbándose. Muchas sensaciones. Algún autógrafo, varias fotos con aficionados que lo reconocieron en el aeropuerto de San Pablo y demasiados recuerdos: «No es fácil; hace unos días el entrenador me dijo que tenía otras preferencias. No pasa nada (silencio). Yo no quería otros seis meses como los de la temporada pasada», recalca varias veces mientras suspira y mueve la cabeza. Nico Pareja es pura emoción.

—Nunca quise este día. Me lo imaginé varias veces. Y, siendo sincero, en más de una ocasión. Pero es muy duro, sí… Es como que me voy de casa. Mi hija, la mayor, lo está pasando regular. Con todo lo malo, que también lo hubo, me llevo Sevilla en mi corazón. Porque lo bueno siempre gana. Piense que yo llegué a Sevilla en el año 2013 cuando el equipo había quedado noveno en LaLiga y apenas nueve meses después ganamos la Liga Europa. ¿Cuántas emociones puede dar eso? Hoy, con mis compañeros en la sala de prensa… (se entrecorta la voz) que me acompañaron. El fútbol, cualquier profesión, pasa. Pero sentir el cariño de los tuyos es especial. Nosotros hemos vivido mucho estos años.

—¿Cuánto bueno y cuánto malo?

—Lo bueno se sabe. Se ve. Ahí están los títulos. Pero sí, también hubo cosas negativas. La lesión, los seis meses sin jugar nada en el final de la temporada pasada…

—¿Con qué lo pasó peor?

—(Responde sin titubeos). La pasada campaña. La lesión, claro, es duro. Te crea una impotencia increíble porque no puedes ayudar al equipo. Pero sabes que tienes un camino, un objetivo. Pero lo de los últimos seis meses fueron muy duros. ¡Había gente que pensaba que yo estaba lesionado! Le cuento (suspira). Durante muchos muchos partidos, con Sampaoli, jugué con muchas molestias y lo normal hubiera sido parar. Pero no quería ni pensarlo. Luego, ya en la temporada pasada, no podía más, me era hasta difícil caminar y me tuvieron que operar de pubalgia. Volví en febrero, ya estaba recuperado. Y jugué el partido ante el Eibar. Aquello me mató. Cualquier jugador, tenga 30 ó 20 años, lo hubiera notado. Necesitaba algo de ritmo, más partidos. Pero se acabó. Es así. Nunca estuve acostumbrado a ser olvidado, a sentirte que no estás. Al menos, pude despedirme en el Sánchez-Pizjuán con el partido ante el Ujpest.

—Hábleme de la afición.

—Espectacular. Yo me voy como jugador, pero me voy también como sevillista. Cuando llegué conocí a jugadores que te hablaban de ello y, de alguna manera, no lo entiendes. Ahora, sí. No se puede explicar. Estar abajo, en el césped, escuchar el Himno del Centenario, mirar a la grada, que empiece la hinchada a cantar… ¡Uff! Mire a los rivales cuando están ahí abajo antes del partido.

—Hábleme ahora de lo que usted le diría a la afición.

—No sé. Me vacié. Ayer lo hablaba con algunos compañeros. Hay clubes que son muy importantes también, que funcionan de una manera y tienen éxitos. Pero lo nuestro es distinto. La gente no sabe…, pero durante todos estos años claro que ha habido momentos en los que el vestuario ha apretado, se ha mirado a la cara y ha sacado momentos difíciles adelante. Eso es el Sevilla. ¡Compromiso! Claro que tienen que venir jugadores de mucha calidad, claro. El Sevilla es un grande. Pero también es mucho más. Es orgullo y rabia. La calidad se compra, el compromiso no tiene precio. El compromiso es Sergio (Escudero), es Éver (Banega), es Dani (Carriço), es Gabi (Mercado), es Jesús (Navas), es Pablo (Sarabia)… y seguro que algunos más que ahora me olvido.

—¿Se queda Sarabia?

—Ojalá. Se lo ha ganado. Y no sólo en el campo, sino también fuera con su compromiso. Es primordial. La calidad se puede encontrar, la hay, seguro, pero el compromiso créame que es muy difícil encontrar en el fútbol tal y como está montado. Hay que valorar esto que le digo, ¿eh? En los momentos difíciles aparecen ellos.

—¿Volverá a Sevilla?

—Seguro. Mañana (por hoy) ya estaré en México, pero con un ojo en Sevilla.

—¿Por qué México?

—Bueno, había otras opciones, es cierto. También estaba la posibilidad de volver a mi país, pero el Atlas puso mucho empeño. Además, que un futbolista al que siempre admiré, Rafa Márquez, me haya llamado para decirme que me quiere en su proyecto… es una motivación extra.