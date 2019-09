Sevilla y la derrota en Ipurúa: No se queden en los errores de Koundé y Vaclik

Lo fácil, y lo evidente, tras la derrota de ayer en Ipurúa, es atacar a Koundé y Vaclik por la derrota del Sevilla ante el Eibar. Pero eso sería quedarse nada más que en la superficie. Sí, el central (que salió frío sin apenas calentar) pecó de confianza en la salida de balón y cometió un penalti absurdo a Orellana, pero el resultado seguía siendo 1-2. Vaclik tampoco ayudó con sus actuaciones. Ni en su falta de entendimiento con Diego Carlos ni en su colocación de esa extraña barrera (dos hombres nada más). Pero la derrota se explica en más sentidos.

Los cambios de Lopetegui en el Sevilla no ayudaron a mejorar el panorama. Gudelj no sujetó la medular y a Pozo apenas le dio tiempo a meter miedo a la contra. El equipo estaba ya sometido, había pegado el bajón físico (y anímico) y ya era prácticamente irreflotable. El balón no le duraba nada a los sevillistas.

Banega se empeñó en acumular esas pérdidas de balón que acaban condenando a sus compañeros. Jordán, siendo el mejor de los suyos, fue el primer cambio, y en defensa el 1-2 empezó a diluir como un azucarillo la solidez y consistencia de la zaga estos días atrás en sus salidas lejos de Nervión.

Son dos derrotas seguidas en las que, en una faltó pegada y presencia en ataque y; en otra, sobró de lo primero pero faltó lo que había dado en las primeras cinco jornadas. Y el domingo llega un rival a Sevilla que volverá a poner a prueba la solidez de los de Lopetegui y, sobre todo, su madurez y fuerza mental tras sumar dos derrotas consecutivas. No se queden en dos nombres.