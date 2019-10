Nolito y De Jong, estados de ánimo opuestos

Decía hace tiempo el técnico argentino Jorge Valdano que «el fútbol es un estado de ánimo». La frase defiende que mucho de lo que ocurre en el campo, si no todo, está basado en la psicología, en el estado de ánimo del jugador o el equipo que lo practica. Hay jugadores que responden mejor a un estado de ansiedad o a un mal momento que otros, o que se rebelan ante la adversidad; como también los hay que se hunden y necesitan de un golpe de fortuna para empezar a remontar el vuelo. Puede ser uno de los argumentos que expliquen este inicio de temporada de Nolito y Luuk de Jong, ambos tan diferentes. Positivamente en el caso del jugador de Sanlúcar de Barrameda; y negativo en el caso del delantero holandés.

Nolito ha sabido darle la vuelta a la tortilla en un verano en el que todas las quinielas le señalaban como descarte seguro del proyecto final de Julen Lopetegui en el Sevilla. De hecho, el Celta intentó su contratación, pero su alta ficha en el conjunto de Nervión impidió que los gallegos pagaran un traspaso cercano a los cinco millones que pedía el Sevilla por el futbolista, por lo que la puerta se fue cerrando para el gaditano. No obstante, el que cerrándola de un portazo fue el propio Nolito, con su rendimiento en pretemporada, en el que convenció a Lopetegui para que le pusiera de inicio en la primera jornada de LaLiga Santander. No solo eso, sino que fue uno de los goleadores ante el Espanyol, en la primera victoria de la temporada. No quedó ahí la confianza del entrenador, que le dio la camiseta de titular también en la jornada dos y tres (ante Granada y Celta). Su puerta de salida, definitivamente, estaba cerrada. Una lesión antes del partido ante el Alavés le frenó en su arranque, y todos pensaban que Nolito perdería ya su puesto en el once en detrimento de apuestas más importantes en el mercado como Rony Lopes o Munir. Sin embargo, tras unos minutos ante el Real Madrid, regresó a la titularidad ante la Real Sociedad el pasado domingo y el gaditano volvió a marcar un gol y a tener una destacada actuación. En su último año de contrato, está dejando claro que ni mucho menos se considera mayor ni de vuelta de nada. Su futuro ya se verá, pero su presente es ganarse el puesto cada día en el terreno de juego.

En una situación diferente está Luuk de Jong. Uno de los fichajes llamados a cubrir los goles que dejaba de marcar Ben Yedder al marcharse al Mónaco, no está teniendo la influencia en el marcador y en el juego que todos esperaban de él. Lopetegui está claro que tiene mucha fe en él, puesto que el ariete holandés ha sido titular en todos los partidos de LaLiga Santander a excepción del de Ipurúa, en el que estuvo en el banquillo. Un total de seis partidos completados con la zamarra sevillista, más de 500 minutos en el campo, y ningún gol en su casillero. Y si fuera sólo el gol, sería un poco menor el problema, lo que ocurre es que su participación en el juego pasa prácticamente desapercibida. Nadie duda de su capacidad de fijar a los centrales, pero un delantero que llega de marcar 31 goles la pasada temporada con el PSV debe aportar más en materia realizadora. De Jong rara vez dispone de una ocasión manifiesta de marcar, algo que no es culpa exclusivamente suya. Su trabajo lo están aprovechando los jugadores de segunda línea para pisar más el área (o los extremos, como ante la Real), pero no están acertando a ponerle centros que exploten su mejor característica: el juego aéreo.

El holandés sigue contando con la confianza del entrenador, que sólo le ha dejado en el banquillo en los duelos ante el Qarabag (donde jugó Chicharito) y ante el Eibar (el titular fue Munir). Eso sí, los números afirman que está afrontando su peor inicio goleador de su carrera. Sólo en su segunda temporada en el Borussia Mönchengladbach, en la que no fue titular en ningún partido y acabó siendo cedido en invierno al Newcastle, llevaba menos goles en un arranque de temporada que ahora en el Sevilla. En su peor campaña en el PSV (2016-2017), ya había sumado tres goles en las primeras siete jornadas. El crédito no será ilimitado y el aficionado empieza a cuestionarse si no es hora ya de que deje su puesto a otro jugador que tenga más puntería.