Nuevo cargo para Caparrós: director de desarrollo del talento

Joaquín Caparrós, ex director de fútbol y extécnico del primer equipo del Sevilla, ya tiene acomodo en el nuevo organigrama deportivo del equipo nervionense. Según ha podido averiguar ABC, el utrerano será el encargado de dirigir una nueva área de la cantera, concretamente la de desarrollo del talento. Caparrós se convertirá así en una de las piezas fundamentales del nutrido organigrama de los escalafones inferiores del Sevilla, en el que la máxima figura seguirá siendo el incombustible Pablo Blanco y Agustín López continuará ejerciendo como coordinador general de todos los equipos de las categorías inferiores. Las tres primeras cabezas visibles de un equipo de trabajo que el Sevilla ha potenciado en los últimos años para fortalecer un área, la cantera, que debe ser pieza importantísima de cara al nuevo panorama del mercado. Los grandes clubes están potenciando sus canteras e incluso desarrollando políticas muy agresivas para arrebatar, con diversas tácticas, a competidores jóvenes talentos aún por explotar.

El Sevilla anunciará en breve cómo queda configurado en su totalidad dicho organigrama, cada vez más profesionalizado en los distintos equipos de la célebre cantera nervionense, que ahora cuenta con Caparrós, el entrenador que más veces ha dirigido desde el banquillo al Sevilla (241) y el segundo que más victorias le ha propiciado (111, cinco menos que Ramón Encinas), como símbolo y referencia de categoría para sus jóvenes promesas. Caparrós ha protagonizado tres etapas en el banquillo sevillista, lugar que ocupó por última vez el pasado mes de mayo.

La primera comenzó en la temporada 2000-01, con un proyecto de economía de guerra pese a la imperiosa necesidad de regreso a la élite. Caparrós logró como campeón el ascenso a la Primera División, categoría donde fue haciendo crecer al equipo nervionense (y al club en general) hasta clasificarlo para la Copa de la UEFA (hoy Liga Europa) en dos ocasiones, en la campaña 2003-04 y en la 2004-05, la última de su primer ciclo. Hace año y medio regresó al club para dirigir los últimos choques de la Liga 2017-18, tras el despido del italiano Vincenzo Montella (quien a su vez había sustituido a Eduardo Berizzo) y clasificar de nuevo al equipo para la Liga Europa, circunstancia que repitió el pasado curso en otro esprint final en el que se quedó cerca del cuarto puesto, el último billete a la Champions, como ya le pasara en su primera etapa de entrenador del Sevilla.

Salto al vacío

Fue la temporada pasada una difícil experiencia para el utrerano, quien empezó teniendo que asumir la dirección deportiva del club in extremis (tras la salida de Monchi y el fracaso de Óscar Arias, su sucesor, el Sevilla tanteó sin éxito a varios directores deportivos de renombre) y finalizó destituyendo en febrero a Pablo Machín, el técnico que había elegido para encabezar el proyecto, para regresar él mismo al banquillo a la vez que el Sevilla oficializaba el regreso de Monchi a la dirección deportiva. «Para estar al frente de la dirección deportiva se requiere una preparación y creo que podría darle más al Sevilla en otros puestos», dejó claro Caparrós antes de tener que dar el paso por petición del club. «Yo soy entrenador. No me gustan los despachos, no soy un buen negociador. También me gusta trabajar con los chavales, con la cantera. El campo, lo que me gusta es el campo», añadió públicamente hace sólo unos meses, cuando ya había acabado la temporada y Monchi no había publicado aún su decisión de contratar a Julen Lopetegui.

En su primera etapa, Caparrós fue el padrino del gran salto a la élite de jugadores como Sergio Ramos, Navas, Reyes, Puerta, Antoñito, Capel, Gallardo, Kepa, David Prieto o Víctor Salas. Incluso cabría incluir en la lista a un Daniel Alves al que condujo y perfiló para el fútbol europeo de máxima exigencia durante bastantes meses y a un Bryan Gil que ha gozado de un máster final en competitividad como último legado de Caparrós en el banquillo. Ahora le toca ejercer de guía desde abajo. «Trabajar con la cantera me gusta, disfruto. Voy a intentar transmitir mi experiencia. El Sevilla es mi casa, soy un privilegiado», dijo en mayo…