Un nuevo cerrojo defensivo en el Sevilla

Una de las obsesiones del cuerpo técnico del Sevilla liderado por Lopetegui (así como de la dirección deportiva a la hora de confeccionar el plantel en verano) era la de lograr que el conjunto de Nervión se identificara como un bloque sólido. Desde el primer momento el preparador vasco incidieron mucho con sus jugadores en el trabajo colectivo a la hora de recuperar el balón, casi más que en la elaboración. Estimaban que había sido uno de los grandes punto débiles del Sevilla de temporadas pasadas. Sin ir más lejos, en la dos últimas temporadas, los sevillistas fueron el segundo equipo más goleado de todos los que entraron en competiciones europeas en LaLiga, sólo superado la campaña pasada por el Espanyol y, la anterior, por el Betis. Monchi sabía que debía darle una vuelta de tuerca a una defensa que fue renovada casi por completo en el último mercado de fichajes. Así, salieron jugadores como Gnagnon, Kjaer, Wöber, Mercado, Arana, Aleix Vidal o Amadou, para recibir por medio de más o menos importantes inversiones económicas a otros futbolistas de perfil defensivo como Gudelj, Fernando, Reguilón, Diego Carlos o Koundé. Y el objetivo, hasta el momento, se está logrando.

Muchos temían que la lesión de uno de los integrantes de la pareja que mejor estaba entendiéndose en el arranque liguero, la formada por Carriço y Diego Carlos, pudiera influir en la marcha del equipo en este sentido, pero Julen Lopetegui ha logrado, como decíamos antes, un bloque sólido en el que la ausencia de un jugador siempre importante incluso a nivel estadístico como Carriço no afecte al equipo. Los números solían reflejar que, cuando el portugués no estaba sobre el terreno de juego la pasada campaña, había grande opciones de que el Sevilla sumara una derrota. De hecho, el luso perdió la mitad de duelo ligueros la pasada de temporada que sus compañeros Sergi Gómez o Kjaer. Este año ha irrumpido en el equipo un Jules Koundé que parece que va superando sus primeros problemas de concentración (el partido en Éibar le dejó bastante marcado) para entenderse bien con Diego Carlos y hacerse fuerte en el eje de la zaga.

No en vano, desde que el ex del Girondins es titular (el 4-0 en el Camp Nou fue el último partido hasta el momento del tándem Carriço-Diego Carlos), el Sevilla no ha cosechado ninguna derrota en los siete partidos que ha disputado desde entonces. Koundé no fue titular únicamente en la victoria ante el Dudelange, donde fue reservado para el derbi ante el Betis. El defensa galo, de hecho, ha jugado un total de 11 partidos hasta el momento, y sólo ha perdido el que disputó en Eibar, el único en el que no fue titular pero sí protagonista por su penalti nada más saltar al campo sustituyendo a Carriço, que fue la chispa que detonó la inmolación del equipo en Ipurúa.

Hasta el momento, el conjunto sevillista ha mantenido la portería a cero en ocho de los 17 partidos que ha disputado entre LaLiga Santander, y su balance de goles a favor es de 29 y los encajados suman 16. Al equipo se le reclamaba algo más de pegada y, al menos en los últimos partidos parece que la va encontrando y, además, por medio de sus delanteros. Dabbur, Munir y De Jong ha logrado marcar en los últimos duelos, algo que insufla algo más de fe en el poder anotador de los llamados a engrosar la lista de máximos artilleros del equipo a final de temporada.

La importancia de Fernando

Una de las claves en la mejoría de la solidez y el trabajo defensivo del equipo sevillista está en un hombre clave para el sistema y la idea de Lopetegui: Fernando Reges. El brasileño se ha hecho pronto con la manija de la medular y son muchas las virtudes que pone al servicio de sus compañeros este jugador del que algunos dudaban por llegar del Galatasaray, en una liga menos competitiva que la española. Sin embargo, el ex del Manchester City ha dejado claro que hizo bien Monchi en apostar por él y su inteligencia en el campo. El posicionamiento, la contundencia y la lectura del juego de Fernando está contribuyendo enormemente a la mejora defensiva de un equipo que la temporada pasada tenía que depender de la funcionalidad en estas lides de, por ejemplo, un Banega que ahora está más liberado en tareas de creación, hasta el punto de que ya se sitúa entre los mejores asistentes de LaLiga con cuatro pases de gol.

Y es que Fernando se sitúa entre los cinco mejores recuperadores de la liga. Concretamente, el centrocampista del Sevilla está empatado en la segunda posición en este concepto, con 23 balones, junto al jugador de Osasuna Estupiñán, y al del Leganés Bustinza. Lidera esta estadística su compatriota y uno de sus referentes en el fútbol actual como Casemiro, jugador del Real Madrid.

El Sevilla avanza pues en LaLiga con la garantía de la solidez que le ofrece una defensa en la que ha ganado mucho con los centrales Diego Carlos y Koundé, así como con el oficio y el trabajo de Fernando.