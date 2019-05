Números que reclaman el esfuerzo del club por Sarabia

No hay que ser un genio ni entender demasiado de fútbol para considerar que una de las prioridades del Sevilla desde hace ya varios meses es la renovación de uno de sus jugadores más rentables en años. Pablo Sarabia está realizando una temporada espectacular en un Sevilla irregular, del que ha tirado del carro en varios momentos en varios momentos. El hecho de que le reste un año de contrato y que su cláusula de rescisión esté en unos pírricos 18 millones de euros le han situado como un caramelo en un mercado lleno de tiburones dispuestos a darle cuanto más mejor para convencerle. Por ello, su renovación está resultando tan complicada para el conjunto nervionense, una negociación que ahora ha asumido como una de sus prioridades Monchi.

Sarabia se ha destapado esta temporada como el máximo asistente de Primera división, igualado con Lionel Messi, con 13 pases de gol. Un reconocimiento que la última jornada podría desnivelar en uno u otro nombre. El pase de gol es esperable en un jugador que milita en el centro del campo de forma habitual, pero es que el madrileño lo ha complementado con una inesperada eficacia goleadora que le ha llevado a acumular 12 goles en 37 jornadas. Tal es así que estos registros le han colocado en el puesto 13 de máximos artilleros de LaLiga. Por supuesto, todo lo que tiene por delante son delanteros.

La suma de goles y asistencias dan como resultado que Sarabia haya sido decisivo en 25 tantos de su equipo hasta el momento en LaLiga. Unos números que solo asemeja el centrocampista del Borussia Dortmund Jadon Sancho, que ha anotado 11 goles y ha repartido 14 asistencias. Por detrás quedan nombres como Paul Pogba (13 goles y 9 asistencias), Ángel Di María (11 goles y 10 asistencias) y Ryan Fraser (7 goles y 14 asistencias).

Unos registros que han llevado a Sarabia a ser uno de los jugadores cuyo valor de mercado más ha crecido en los dos últimos años. Hace tan solo dos temporadas el madrileño tenía una valoración de mercado de 15 millones de euros. Ahora ya está cifrada esa estimación en 40 millones. Unos números que chocan mucho, evidentemente, con el bajo valor de su cláusula de rescisión, cifrada en 18.

En el club han entendido especialmente su situación y la importancia de premiar esos números con una mejora significativa de su contrato. Pero el acuerdo aún no está cercano. Con su anterior agente, Ginés Carvajal, las negociaciones se estancaron y no hubo ningún avance. Desde hace unos días, con la decisión de Sarabia de cambiar de representante y ponerse bajo la tutela de Pablo Barquero, todos son más optimistas sobre que, finalmente, haya acuerdo para atar al madrileño por más años. Aún no se han producido grandes avances, más allá de la toma de contacto previa entre las nuevas partes en negociación (Barquero y Monchi), pero es cuestión de tiempo. Sobre todo porque el Sevilla le apremia el reloj. Sarabia tiene mercado, y ya son algunos los clubes que preguntan por su situación. En Italia, de hecho, ya hablan de un interés del Inter de Milán en hacerse con él, y que estarían valorando ofrecerle el triple de lo que cobran actualmente en el Sevilla.

Sea como fuere, a partir del pitido final del árbitro el próximo sábado, la prioridad en el club será la renovación de uno de sus mejores jugadores. Los números, obligan a un esfuerzo en el Sevilla. Las cuentas, son ya otra cosa. Monchi volvió con más mando en plaza y su presencia en la negociación siempre es un activo para los intereses del Sevilla. Pero todo dependerá, como siempre, de la decisión final que tome el propio jugador.