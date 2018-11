Nuno Gomes, sobre André Silva: “El Milan lo quemó”

André Silva se encuentra concentrado con la selección de Portugal, con la que hoy jugará un partido ante Polonia enmarcado en la UEFA Nations League, en la que los lusos ya tienen el billete para la Final Four. El delantero del Sevilla buscará volver a ver portería con su país, y seguir evidenciando que ha vuelto a su mejor versión esta temporada tras un paso anodino por Milán.

Precisamente sobre su paso por el Milan ha hablado Nuno Gomes, ex delantero centro de la selección portuguesa y de Benfica, Fiorentina y Blackburn Rovers, entre otros. El ex jugador comentó en una entrevista en TodoMercadoweb.com que “en el Milan no tuvo tiempo, el campeonato italiano es muy complicado para quien llega desde fuera y le cargaron muchas responsabilidades sobre los hombros. El Milan lo quemó”.

Continuaba Nuno Gomes hablando del delantero del Sevilla, del que aseveraba que “en España lo está haciendo bien como lo hizo en Portugal. Y con la Selección. En Italia los defensas son más agresivos e inteligentes, es difícil para un extranjero llegar y hacerlo bien desde el primer momento”.

André Silva lleva siete goles con el Sevilla esta temporada, los siete en LaLiga Santander, y dos goles con Portugal, ambos importantes ya que los marcó ante Italia y Polonia en la Nations League.