Objetivo: Dominar las áreas

No hay mayor apertura de mente y acto de nobleza que respetar a quien no piensa como tú. En la vida. Y también el fútbol, un deporte que mueve países y altera emociones en edades tan distintas. Es humano. Pero entre tanta solidaridad lo que más vale en el fútbol profesional es ganar. Sólo eso. Parece poco, pero lo es todo y suficiente ambición para buscar los caminos y fórmulas que sean necesarios con el fin de encontrar el premio mayor. Lo que hay antes o después no sirve. El aplauso pasa por ganar y usar la fórmula vencedora en una pasión sin memoria. Lo que late es el hoy y la pizarra que te permita que crean en lo que haces. Machín ya la ha mostrado, y se conoce, una directriz que pasa por ser dueño del balón…. en las áreas. Esto, al menos, es lo que se desprende al analizar lo que ha ocurrido en sus primeros diez partidos como entrenador del Sevilla. Desde el 26 de julio hasta el 2 de septiembre.

La media en la posesión de balón en estos diez duelos es de tan sólo el 53 por ciento y en Machín emerge una serie de códigos y conductas que respalda como son la presión, máxima velocidad, enérgica verticalidad y acierto arriba. En el análisis de cualquier entrenamiento del técnico soriano se aprecia fácilmente que no es Machín amante del toque y toque. Para él (y a los datos resultantes de los diez primeros partidos nos atenemos) el balón sólo es importante cuando haces algo con él. Cuando funciona. Cuando te sirve para ganar. Porque, de lo contrario, se lo da al rival.

Por ejemplo, ante rivales menores, como fueron de principio a fin en las interminables rondas previas de la Liga Europa, el Ujpest, el Zalgiris y el Sigma Olomouc, Machín abogó por hacer pronto los deberes y evitar la conducción a lo balonmano (dícese del pase de un lado a otro de manera horizontal). En el primer encuentro, jugado el 26 de julio, ya el Sevilla iba ganando 3-0 al descanso con los goles de Navas, Ben Yedder y Sarabia. Ahí se acabó el partido y la eliminatoria. Ya al final del partido marcaría el Mudo Vázquez el 4-0 definitivo en un duelo en el que el Sevilla tuvo el 63 por ciento la posesión del balón. En la vuelta, en tierras húngaras, el conjunto nervionense le daría durante mucho tiempo la pelota al rival, razón por la que se igualó mucho la posesión (el Sevilla tuvo un 59 por ciento). Sarabia, por dos veces, y Muriel marcaron para el conjunto sevillista (1-3). Sería a la semana siguiente, en Nervión y contra el Zalgiris, donde el Sevilla tendría más dificultades de los duelos europeos pues sólo ganó 1-0 y en el que, curiosamente, más posesión de balón ha tenido de los diez primeros encuentros con un 65 por ciento. El gol del partido lo marcó Banega. Tres días después llegaría la Supercopa de España y la opción de hacer historia si Ben Yedder hubiera marcado de penalti en el descuento. Los sevillistas perdieron 1-2 e hicieron un buen encuentro con sólo el 31 por ciento de posesión.

El partido de vuelta ante el Zalgiris el Sevilla sentenciaría pronto el partido con dos goles en los primeros minutos marcados por Nolito y Sarabia. El madrileño haría también el tercero y el cuarto y el quinto fueron marcados por Nolito y Arana respectivamente. En este duelo la posesión del Sevilla fue de un 57 por ciento.

Ya en LaLiga, en el estreno del conjunto nervionense, los de Machín ejecutaron a la perfección el manual. Ganaron en Vallecas de Mudo por 1-4 con tres goles de André Silva y uno del Mudo Vázquez con sólo el 51 por ciento de posesión. Cuatro días después jugaría la ida del play-off a la fase de grupos ante el Sigma en la República Checa. El Sevilla pasó apuros, pero ganaría con el tanto de Sarabia en el 84. En este duelo, la posesión de balón del equipo nervionense sería de un 60 por ciento.

En el segundo partido de LaLiga, ante el Villarreal, el encuentro acabaría en tablas en casi todo (0-0 y un 52 por ciento de posesión del balón para el Sevilla). También ante el Sigma en el partido de vuelta habría igualdad en el dominio de la pelota puesto que el Sevilla la tuvo en un 53por ciento. Eso sí, el resultado fue muy claro para los de Machín con un 3-0 a favor con los tantos de Gonalons, Nespor en propia portería y Ben Yedder. Por último, y en el derbi, el Sevilla, que iba empate a cero hasta la expulsión de Roque Mesa y que terminaría perdiendo por 1-0 con el gol de Joaquín, tendría la posesión de balón sólo en un 38 por ciento. Ahora, mientras los jugadores del Sevilla descansan hasta el martes, día en el que se reanudarán los entrenamientos para preparar el partido ante el Getafe, Machín continúa perfilando su manual para mejorar el rendimiento… evitando el toque constante y centrándose en el juevo vertical.