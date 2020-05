Ocampos: “Un derbi sin público va a ser raro, pero esto no es un juego y hay que cuidarse”

Sigue el Sevilla FC ejercitándose para ponerse a punto de cara a la reanudación de LaLiga tras el parón por el coronavirus, y uno de los que estaba muy bien hasta ese parón era Lucas Ocampos. “Que se dé tan rápido es sorprendente. Los primeros partidos no encontraba el camino y no entraba la pelota. Entra la desesperación porque eres nuevo y tienes que demostrar. Pero una vez que marqué el primero se dio todo muy rápido y llega la confianza. Cuando uno le demuestra a su compañero que no solo puede hacer goles sino que se mata por el equipo, se hace más fácil todo”, señaló el argentino en SFC radio.

El delantero reconoce que “me sorprendió el nivel del equipo cuando llegué. Creo que ayudó que con un entrenador nuevo y tantos jugadores nuevos, no hubo un impacto por el cambio. Lo supimos hacer bien, se trabajó muy bien en la pretemporada y ahí ya sentí que podíamos hacer cosas buenas”.

Volver a jugar en LaLiga con un derbi ante el Betis, como local y sin público, va a ser raro. “Seguramente va a ser raro. En Marsella pude jugar algunos partidos a puerta cerrada y se vive de otra manera, pero al fin y al cabo es un partido y hay que mentalizarse. Arrancar con un derbi sin público será raro, pero los jugadores nos iremos adaptando a hacerlo durante un tiempo porque es la decisión más lógica. La hinchada es una parte muy importante del fútbol pero esto no es un juego y hay que cuidarse lo máximo posible”, declaró.

Seguridad y cautela – “Todos estamos concienciados porque sabemos que la situación no es normal. Tenemos que ir paso a paso con las medidas de seguridad porque está en juego la salud de todos. Queremos volver a entrenar en grupo porque ahí vamos a evaluar dónde estamos cada uno. El fútbol es colectivo y uno puede estar muy bien pero otros no tanto. Hay que hacer las cosas bien para volver al grupo lo antes posible”, señaló.

Ayuda del club – “No es fácil mentalmente para un jugador no poder entrenar ni jugar. En las vacaciones uno puede jugar con los amigos y divertirse, pero ahora hemos estado encerrados con la familia y las últimas semanas se hizo duro para la cabeza. El club siempre estuvo en esos detalles ayudándonos y ahora entrenando podemos enfocar la mente en otra cosa”.

Ganar la Europa League y buscar un plaza de Champions – “Vamos en el día a día y ni sabemos cómo va a ser la Europa League. Poco a poco nos estamos intentando meter en la cabeza que vuelve LaLiga y después habrá que pensar en lo que vendrá. No estamos tan lejos de alcanzar eso, ganar un título después de todo lo que pasamos. El grupo va a volver más fuerte y levantar un título sería algo extraordinario. Respecto a la Champions, uno quiere jugar esa competición porque los mejores están ahí. Es hermosa porque es diferente a todas. Es un objetivo de grupo y estamos muy motivados”.