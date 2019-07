«Óliver Torres tiene una calidad bárbara»

Monchi sigue y sigue. Ayer al mediodía se conocía que Óliver Torres le había dado el «ok» al de San Fernando y unas horas más tarde, a las 00.30, el centrocampista llegaba al aeropuerto de San Pablo para pasar hoy el pertinente reconocimiento médico antes de viajar con el resto de sus compañeros a la gira por Estados Unidos.

Uno de los mejores futbolistas que lo conoce, el exsevillista Miguel Layún, con el que coincidió en el Oporto, habló para ABC de Sevilla sobre el nuevo refuerzo, el noveno del proyecto 2019-20. «Hace unos días me escribió para preguntarme por el Sevilla, por la gente… ¿Qué le iba a decir? Le dije que era una maravilla, la verdad. Es el único sitio donde mi mujer y yo hemos pensado a quedarnos a vivir lejos de México. No estuve tanto tiempo como me hubiese gustado, pero Sevilla y el Sevilla Fútbol club son lugares muy especiales para cualquier persona; Óliver ya lo sabe», dijo entre risas a ABC de Sevilla, para, a continuación, describir las características de juego del nuevo jugador del Sevilla.

«Es un grandísimo futbolista; está súper comprometido siempre y se exige mucho a sí mismo. Yo lo veía cada día en los entrenamientos. Aunque es joven, tiene esa fuerza que da la experiencia: el esfuerzo constante. Luego, lo de la calidad ya es otra cosa… ¡Espectacular! Tiene una calidad bárbara. Recorre muy bien el medio campo siempre para dar un apoyo y un respiro al equipo. Aparece cuando se le necesita. Lo sabe hacer porque está bien posicionado. Es un jugador que le gusta asociarse mucho con el compañero, un futbolista que tiene algo especial para encontrar al compañero en ventaja. Con la calidad que hay en el Sevilla…». Layún, además, habló de un asunto que considera clave. «Lopetegui es el que mejor lo conoce, el entrenador que le dio la confianza. Para mí, eso es vital para cualquier jugador; que Óliver sienta esa confianza le liberará para poner su máxima capacidad en el campo. Creo que enganchará mucho con la afición del Sevilla», finalizó el jugador mexicano.

Con Lopetegui, Óliver jugó 40 partidos (26 de liga, diez de Liga de Campeones, tres de la Allianz Cup, y uno de la Copa de Portugal) en su primera temporada, la 2014-15. El extremeño fue una petición expresa del técnico y el Atlético dio el visto bueno a la cesión. Lopetegui, a pesar de que Óliver apenas tenía 19 años, le dio la titularidad en el primer partido de la competición de la regularidad y ya en la tercera jornada le respondió marcando el primer gol, ante el Moreirense. Sus actuaciones, con siete goles y seis asistencias, terminaron sorprendiendo en el campeonato luso y Óliver sería nombrado el jugador revelación de Portugal. Su buen hacer en Portugal provocó que el Atlético lo repescara. Sin embargo, el centrocampista apenas tendría continuidad con Simeone. Sólo jugó 23 partidos y el Oporto volvería a pedir su cesión en el verano de 2016. Seis meses después, a finales de 2017, el club portugués haría uso de la opción de compra tras pagar 20 millones de euros por hacerse con sus servicios. Desde entonces, el centrocampista ha jugado en el Oporto 94 encuentros.

El jugador nunca ha escondido su predilección por Lopetegui, el entrenador más importante de su carrera. «Julen es como un padre futbolístico para mí, la persona más importante. Si estoy aquí es gracias a él. La primera vez que fui al Oporto sí tuve miedo de cambiar de club y de país, pero allí estaba Julen y terminé enamorado del club», llegó a decir en una entrevista para Marca. Ahora, más de cuatro años después, los dos vuelven a unirse, a la espera, tan sólo, de que el jugador pase el reconocimiento médico y firme su contrato.

Atalanta-Sevilla-Sergi Gómez

Mientras tanto, sigue Monchi trabajando también en la operación salida. En este sentido, en el día de ayer volvieron a darse nuevos contactos entre el Atalanta y el Sevilla para tratar de cerrar la marcha de Sergi Gómez. ABC de Sevilla se puso en contacto con el director deportivo del club italiano, Giovanni Sartori, y el mismo reconoció que estaba negociando, si bien no quiso dar detalles sobre la propuesta realizada. La intención de Sartori es la de poder anunciar en las próximas horas el fichaje del central catalán.