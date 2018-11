Pablo Blanco, 18.229 días después

Día grande en el Sevilla. Uno de sus hijos, Pablo Blanco, recibirá hoy, a partir de las 12.30 horas, el XI Dorsal de Leyenda y celebrará con su gente, con la que tanto quiere y le quiere, una jornada sumamente singular y el colofón a una semana repleta de muchas sensaciones. «Sentir el cariño de tantas personas es una de las cosas más bonitas que se puede vivir como ser humano», explica Pablo Blanco a ABC de Sevilla aún emocionado por tantas muestras de aprecio. De su casa al Ramón Sánchez-Pizjuán, sus dos hogares, es el recorrido que hace con este periódico con el fin de poder revivir múltiples emociones. Está aparentemente tranquilo.

Desde el 17 de octubre de 1968, día en el que firmó su primer contrato con la entidad sevillista, y hasta hoy, 22 de noviembre de 2018, han pasado 50 años y algo más de un mes. O, lo que es lo mismo, 18.299 días. Muchos recuerdos, muchas vivencias y un corazón moldeado con el escudo del Sevilla para quien nunca se fue: «Es que yo nunca me quise ir. Me retiré muy joven y pude ir a otros equipos. Pero dónde iba a estar mejor que aquí (silencio; echa la mirada atrás). Unos años antes, el Valencia hizo una oferta por mí. Me quería fichar Di Stefano, pero yo me enteré una temporada después. Me lo dijo Eugenio Montes Cabeza. Yo creo que me lo comentó tarde porque sabía que daba igual, que yo no me iba a querer ir. Terminé renovando y el presidente me regaló un Rolex de acero inolvidable». La reflexión de Pablo Blanco invita a reflexionar sobre los cambios que ha habido en el fútbol. «La sociedad es otra. Sólo hay que ver a los jóvenes de hoy en día. Y claro, también el fútbol ha cambiado. Antes, lo nuestro, era una familia. Total. Terminábamos de entrenar y nos íbamos juntos a tomar una cervecita. Éramos una familia, sí. Hoy es distinto. Ni peor, ni mejor. Distinto», relata Pablo Blanco, que pasa a continuación a visualizar algunas de las fotos que tiene guardadas en un armario de su casa.

«Esta es con Maradona; qué tío. Qué difícil era pararlo. Y esta con Kempes es buena, ¿eh? Recuerdo un partido que lo tenía loco. Empezó a llamarme obrero, que sí no sabía jugar. Yo, claro, a tal personaje… ¡Uff! Qué calidad tenía. Le empecé a decir arquitecto. Ahí estábamos los dos en un partido en el Ramón Sánchez-Pizjuán, que si obrero para aquí, que si arquitecto para allá. También en nuestro equipo teníamos mucha calidad, ¿eh? Ver jugar a Enrique Montero era una delicia. O a Francisco López Alfaro», explica mientras trata de entender por qué ese equipo, plagado de muy buenos jugadores, nunca ganó un título.

«Lo que nosotros estamos viviendo desde el 2006 en el Sevilla no es normal. Hay que empezar por ahí. Hay quienes se han podido acostumbrar, sobre todo chavales jóvenes que nacieron en esta época. Pero el Sevilla siempre fue un equipo luchador, eso sí, sin éxitos grandes. Yo todavía me pellizco para ver que lo que estamos viviendo no es un sueño. Un club puede, alguna vez, dar la sorpresa y ganar un título. Pongamos, por ejemplo, el de Eindhoven. ¡Pero es que nosotros nos hemos instalado ahí arriba! Es otra cosa. La mentalidad la hemos cambiado. Ahora perder no entra en nuestra cabeza. Y eso dice mucho de la grandeza de nuestro club. Cuando viajas por Europa y te hablan del Sevilla, de lo que ha hecho, de cómo se ha posicionado entre los grandes, sientes un orgullo muy grande. Ser sevillista es especial. A veces, estando tranquilo, me pregunto qué es el Sevilla para mí. Y es mi vida. Cincuenta años ya. Si a mí me hubiesen dicho cuando empecé que iba a estar tantos años en el Sevilla pensaría que estaba loco», recalca Blanco.

El hoy Dorsal de Leyenda mira al césped del Sánchez-Pizjuán: «No hay otro estadio igual. Y no lo digo porque sea sevillista, sino por cómo se vive el fútbol aquí. La afición multiplica las emociones. Pregúntele hoy a cualquier futbolista, sea del Sevilla o rival, que haya jugado en el Sánchez-Pizjuán qué siente antes de empezar un encuentro aquí. ¡Si es que se les nota en las caras!», reflexiona en voz alta. Blanco para un instante la entrevista y recibe el abrazo de varios empleados. Unos minutos después le es imposible empezar a pensar en lo que hoy espera en el acto que le tiene preparado el club.

«Me lo está recordando tanta gente que ya me estoy viendo en el antepalco del Sánchez-Pizjuán. Lo llevan todo a escondidas y no sé qué me tendrán preparado (se ríe). Antes hablé con el «Maestro» —por el periodista José Antonio Sánchez-Araujo, presentador del acto— y me dijo que tranquilidad, que él no me iba a desvelar nada. El martes estuve hablando con Antonio Álvarez y Curro Sanjosé, que también recibieron el Dorsal de Leyenda, y me hablaron de sus experiencias. Yo creo que me pondré nervioso unos minutos antes del acto, cuando vea que ya está todo listo para empezar. Igual que cuando jugaba al fútbol. O igual que cuando firmé mi primer contrato con el Sevilla, aquel 17 de octubre de 1968 y donde todo empezó…». Pablo Blanco, 18299 días después.