Pablo Blanco: «Navas es el mejor lateral de España»

Capitán del Sevilla y leyenda. A sus casi 33 años y quince después de debutar con el primer equipo de Nervión, Jesús Navas abandera un proyecto ilusionante que vuela en la cúspide de LaLiga. El canterano, en un gran estado de forma, es titular indiscutible para Machín y acaba de alcanzar los 450 partidos oficiales con la camiseta del Sevilla. Navas es el máximo asistente del torneo liguero, con cuatro pases de gol, compartiendo ese honor con su compañero Pablo Sarabia, Lionel Messi (Barcelona), Jony (Alavés) y Maxi Gómez (Celta).

Nadie mejor que Pablo Blanco, director de la cantera sevillista, descubridor del palaciego y próximo Dorsal de Leyenda, puede explicar el excelso momento de Jesús Navas. Blanco fue el futbolista que más veces vistió la camiseta del Sevilla (415) hasta que lo superó ‘El Duende de Los Palacios’ el pasado 15 de diciembre de 2017 en un partido contra el Levante. «No me sorprende. Físicamente, Jesús es un portento. Tampoco me sorprenden sus cifras de asistencias. Es uno de sus fuertes. Ya en su anterior etapa en el Sevilla dio muchísimos pases de gol a Kanouté y Luis Fabiano. Ha cumplido los 450 partidos con el Sevilla y va a superar los 500, seguro. Detrás de su apariencia ‘menudita’ hay un futbolista con una tremenda fortaleza física. Jesús tiene la capacidad de un maratoniano», afirma Pablo Blanco en declaraciones a ABC de Sevilla.

Navas, curiosamente, rompió el récord de partidos de quien lo llevó al Sevilla a comienzos de este siglo, cuando el extremo, siendo infantil, jugaba en el Cadete de la UD Los Palacios. Un sábado por la mañana, Pablo Blanco fue a ver en directo al fornido guardameta del equipo local, José Manuel García, conocido como Wilfred, pero quien realmente le llamó la atención fue el menudo Jesús Navas. Se lo llevó a Nervión. Y hasta hoy. Pablo Blanco nunca imaginó que aquel joven terminaría pulverizando sus propios registros históricos en el Sevilla.

En los últimos años, y tras su paso por el City de Guardiola, Jesús Navas se ha asentado en la posición de lateral, donde no sólo llama la atención por su habitual profundidad en las acciones de ataque, sino por la tremenda sobriedad que ha adquirido en defensa. Pablo Blanco quiere destacar especialmente este aspecto: «Desde que llegó al Sevilla, exhibió siempre velocidad y desborde. Todos recordamos el tándem espectacular que formó con Dani Alves. Pero es que Jesús ha madurado una barbaridad físicamente durante los cuatros años que estuvo en el Manchester City. También ha madurado su fútbol. Sabe templar, tiene más experiencia, cuando llega a la línea de fondo mira… Normalmente, con los años el futbolista gana el saber estar en un terreno de juego. Y lo que más me ha llamado la atención de él es cómo ha mejorado su capacidad defensiva. Ha mejorado una barbaridad en las entradas, en los choques, en el juego aéreo de cabeza, en el uno contra uno… defensivamente, diría que Navas ha mejorado un 80%. Se ha adaptado perfectamente a esa posición de lateral-carrilero. Me recuerda mucho a Gordillo, que era en su momento el mejor lateral-carrilero, aunque en su caso por la izquierda, que había en el fútbol español. Jesús Navas es el mejor lateral-carrilero que hay ahora mismo en España. Quizá Odriozola, del Real Madrid, apunte algunas similitudes, pero está claro que Navas tiene mucha más experiencia y trayectoria», explica.

Ausencia difícil de explicar

Sin duda, el capitán sevillista atraviesa uno de los momentos más dulces de su carrera. Encabeza el ranking de asistencias de LaLiga y su equipo es el líder en solitario del torneo. Sin embargo, Navas no ha sido citado por Luis Enrique para los próximo compromisos de la selección española ante País de Gales e Inglaterra. Llama la atención, sobre todo teniendo en cuenta las ausencias de hombres como Carvajal o Sergi Roberto. «Hombre, como poder estar en la lista, podría haber estado perfectamente; claro que sí. Además, estamos hablando de un campeón del mundo con la selección española, que no es cualquier cosa. Un jugador que intervino directamente en la jugada que nos dio el título en Sudáfrica. Está en un gran estado de forma y claro que podría estar en la lista de Luis Enrique. Ya eso es cuestión de que el seleccionador tenga el gesto con él, porque además Navas no es un neófito de la selección o un jugador que ha salido de la noche a la mañana… Navas es un campeón del mundo», argumenta Pablo Blanco. En efecto, el palaciego acumula un total de 35 partidos con la absoluta de España, en los que convirtió tres goles y dio ocho asistencias. Con la selección, fue campeón del mundo en Sudáfrica 2010 y también levantó la Eurocopa de 2012.

El liderato del Sevilla

En la presente campaña, Navas está contribuyendo con su gran rendimiento al buen arranque de un Sevilla que corona la tabla de LaLiga. Para Pablo Blanco, nada es casualidad: «El liderato no es algo anecdótico. El Sevilla está en lo más alto por méritos propios. El equipo ha ganado muchos partidos y por eso está donde está. La planificación se ha hecho con paciencia y las cosas están saliendo bien. El equipo ha mejorado muchísimo y ha asimilado el nuevo sistema. Machín es un tipo muy paciente, muy tranquilo, que además transmite muy bien. Quiero recalcar eso. Es un entrenador muy contundente en sus mensajes. También es muy estudioso y ha conocido bien los recursos de los que dispone. El equipo comenzó a competir muy pronto y notó al principio las cargas de trabajo, pero ahora el Sevilla ha tomado aire y afronta el calendario con garantías. Creo que la victoria sobre el Real Madrid también dio mucha confianza», relata un Pablo Blanco que próximamente recibirá el Dorsal de Leyenda, la máxima distinción del club: «La verdad es que no sé cómo expresar mi alegría… no tengo adjetivos para explicar el orgullo que siento por este reconocimiento», finalizó.