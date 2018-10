Pablo Machín: “Si no fuera porque me lo recuerdan, ni miraría la clasificación”

Es el técnico de moda en España. Pablo Machín, gracias al liderato de su Sevilla FC en LaLiga, está en boca de todos. El preparador soriano concedió una entrevista al diario Marca en el que analizaba el hecho de que estar al frente de la clasificación de Primera división, algo a lo que prefiere restarle importancia. “Los aficionados lo tienen que disfrutar con pasión, entusiasmo, que aprovechen el momento, porque en el fútbol y en la vida momentos que se pasan ya no vuelven. Una cosa es lo que hagan los aficionados y otra lo que deben saber los profesionales. Es obvio que estamos en una situación superprivilegiada, que no te voy a decir que es anecdótica porque te lo tienes que ganar, pero que a estas alturas no nos hemos enfrentado todos contra todos para decir que tenemos nivel para estar en un estatus o en otro. La clasificación, si no fuera porque todo el que te rodea te la recuerda, ni siquiera la miraría o le daría mayor importancia a estas alturas”, señaló.

Pablo Machín comprende que se hable de que los grandes no están a su mejor nivel para explicar el liderato de su equipo, pero pone en valor lo realizado por sus jugadores. “Desde el punto de vista de fuera del equipo se puede decir que el Madrid, el Barça y el Atlético, no están haciendo las cosas bien; o se puede mirar desde otro punto de vista y decir que nosotros lo estamos haciendo mejor. Lo estamos haciendo lo mejor que podemos y seguiremos intentándolo”, señalaba el técnico.

La variación táctica de poner dos delanteros fue decisiva en el rendimiento de sus jugadores, algo que Machín comentaba diciendo que “el tema de las lesiones me hizo volverme un poco loco y decir, si tengo mucha gente ofensiva y en un buen estado de forma, por qué no les voy a proponer un reto a superar, que es hacer un equipo compacto con futbolistas eminentemente ofensivos”.

Por último, valoró la importancia de un jugador como Banega, un faro en este Sevilla. “Banega más que insustituible es un jugador acostumbrado a jugar muchos minutos. Todos los que están en la elite, o mejor dicho en la superelite, son superdotados físicamente, mentalmente después y luego también técnicamente. Éver lo aúna un poco todo. Puede ser nuestro faro. Estando ahora en una posición que él le ha cogido el gustillo porque tiene mucha responsabilidad y es un jugador que la sabe aceptar. Está asumiendo un rol muy protagonista que nosotros no debemos desaprovechar”, sentenció Machín.