El técnico del Sevilla FC, Pablo Machín, mostró su confianza en el sistema que quiere implantar en su equipo, a pesar de que tenga cosas por pulir aún. El técnico descarta mover mucho el equipo y cambiar el sistema, ya que “zarandear o dar bandazos no es bueno, denota desesperación. Tengo claro cómo debe jugar el equipo, el equipo me lo transmite también, tenemos que ajustar algunas cosas. Si hay cambios de jugadores es porque tenemos que jugar muchos partidos. No porque haya un cambio quiere decir que lo señale o que no esté contento con él”.

Tampoco considera que a defensa de tres centrales dé más facilidades al rival. “Concedimos tres ocasiones claras, en las que hicieron dos goles. Tenemos que mejorar cosas, es mi labor, pero esto ha sido un partido puntual, en el que no hemos estado muy acertados y el rival sí. Debemos seguir trabajando”, afirmó Machín. Eso sí, descartó que el equipo conceda más ocasiones de las que genera: “no creo que nos generen más de las que generamos. Debemos dar equilibrio al equipo, claro que podemos plantearnos jugar con dos delanteros o poner 4 defensas. El otro día jugamos la segunda parte con dos delanteros. Nuestra idea básica es jugar con 3 defensas, ya que defendemos y atacamos todos”.

Jugar con dos delanteros de inicio – “Si seguís mi trayectoria, yo jugaba con dos rematadores, llegábamos por banda y remataban mucho. Cuando no he tenido esas opciones he variado el sistema. Ben Yedder y André Silva tienen características diferentes, debemos tener un plan A y un B. Si salimos de inicio con dos perdemos ese recurso desde el banquillo. Muriel puede jugar de delantero también”, señaló.

Variar el centro del campo – “Tenemos tres bajas de larga duración. Gonalons es uno de nuestros fichajes que nos van a dar mucho y viene a sustituir a un campeón del mundo. Tiene calidad y personalidad. La realidad es que no lo tenemos, tenemos a Banega, Roque y Amadou, también podemos poner al Mudo. El resto de bajas también las notaremos. No vamos a ganar nada recordando a los que no están, sino apostar por los que tenemos. En el medio campo tenemos jugadores de garantías sin que se note el desgaste hoy por hoy, el domingo quizás sí se puede notar”.

Aleix Vidal en la izquierda – “Arana ha jugado mucho partidos de previa europea, el derbi…, creía conveniente probar a Aleix en banda izquierda. No estuvimos muchos futbolistas a nuestro más alto nivel, no es cuestión de individualizar, cuando estamos mal lo estamos todos. Arana no puede jugar todos los partidos y muchísimos minutos, Aleix cumplió”, dijo Pablo Machín.

Machín, flexible con el sistema: “Por supuesto que nos podemos plantear jugar con dos delanteros o con cuatro defensas” pic.twitter.com/SdkjB4C9FJ — Orgullo de Nervión (@Orgullo_Nervion) 19 de septiembre de 2018