Paco Jémez: «Para ganar en el Sánchez-Pizjuán hace falta mucha personalidad»

Paco Jémez es puro ímpetu. Hasta con la voz, al otro lado del hilo telefónico, se le nota. «Vamos», dice a modo de empezar la entrevista. Son las 20.00 horas y, tras un día largo buscando soluciones para su equipo, aún le queda fuelle. Acaba de terminar la sesión de entrenamiento con el Rayo y sigue irradiando energía y fuerza. Está en su casa, cómodo. Analiza todo y a todos (de lo que se le pregunta) y apenas necesita tiempo. Da titulares, frases, sin quererlo. Va directo al jueves a las 19.30 (Sevilla-Rayo Vallecano en Nervión).

«En otro momento de la temporada piensas en un punto en el Sánchez-Pizjuán y es positivo, muy bueno. Ahora, no. No nos vale empatar. (Silencio). Tampoco puedo decirle a mis jugadores que vamos a salir como locos a atacar. No es eso. Pero sí que tenemos que buscar el gol. Mis futbolistas lo saben. Apenas quedan quince puntos y tenemos necesidades», dispara en un primer momento el entrenador del Rayo. Jémez parece tener una idea para asaltar Nervión: «Ganarle al Sevilla es súper complicado. Pero no de ahora; de siempre. Cuántos puntos consigue el Sevilla en su estadio a lo largo de una temporada. Lo que nos queda es presionar. Luego tenemos al Madrid en nuestro estadio. No es momento de quejarse, sino de tratar de buscar soluciones, incluso, en el Sánchez-Pizjuán». Paco Jémez aprovecha para recordar sus partidos como jugador en el estadio del Sevilla. «Me encantaba jugar en el Sánchez-Pizjuán. ¡Qué ambientazo! Luego, ibas a otro estadio, y te quedabas como raro. Para jugar en el Sánchez-Pizjuán hay que tener mucha personalidad. Primero, te tienes que desligar todo lo que puedas del ambiente; después, tratar de que el Sevilla no despliegue su juego para que no conecte con su gente. Es uno de los mejores campos que yo he visto. Me encanta porque es un estadio que te exige».

Jémez reconoció que ha seguido al Sevilla en los últimos partidos. «El partido de Getafe no me dice nada. Se acabó muy pronto. Dos penaltis, un expulsado; se acabó. No es un partido para sacar conclusiones. A mí me parece mejor analizar, por ejemplo, el derbi», propone. El entrenador del Rayo vuelve a arrancarse: «El Sevilla tiene tanta calidad arriba que te puede hacer daño en un momento. Juega bien con el balón y también, algo que es muy importante, sin el balón. Hubo momentos en el derbi en el que el Sevilla no tenía el balón. Pero eso parecía darle igual. Lo tuvo cuando tenía que hacer daño. Es un equipo que aunque pierda la posesión del balón, sabe lo que tiene que hacer. Me alegro mucho por Caparrós. El Sevilla está en buenas manos. Caparrós cogió al equipo en un momento delicado. Para mí siempre ha sido un referente».

Ante la pregunta de qué tres jugadores del Sevilla se llevaría a su equipo, Jémez respondió con otra pregunta: «¿Sólo tres? Es complicado». Responde a regañadientes: «Me quedaría con Sarabia, con Banega y con Navas». Los mayores elogios son para el de Los Palacios: «Navas es la leche. Es excepcional. Parece que tiene 22 años. Ya no hablo de sus cualidades, que son extraordinarias; hablo de su carácter, de su profesionalidad, de querer más. Esta es la gente que quiere tener uno en su equipo», señala sin querer entrar a valorar si cree que estará o no el capitán sevillista en el duelo del jueves. «No sé, no sé. Hay que esperar. Hasta un rato antes del partido no se puede confirmar estas cosas».

El que seguro que no estará en el césped del estadio nervionense es su jugador más determinante, Raúl de Tomás, sancionado. «No podemos hacer nada; ya lo sabíamos y ya está. Lo importante es que el equipo, pese a que empatamos en nuestro estadio ante el Huesca, siga reforzándose. Anímicamente estamos bien. El equipo está cada vez mejor, aunque somos conscientes de que tenemos poco tiempo… Cuando acepté la propuesta del Rayo ya sabía que iba a ser muy complicado. Veníamos de perder siete partidos seguidos. Yo se lo dije al presidente, a Raúl Presa: ‘Yo cojo al equipo; me meto en el lío. Conozco la casa y si lo salvamos, perfecto; pero, si no puede ser, yo quiero seguir defendiendo al Rayo’. A mí no se me caen los anillos si tengo que entrenar en Segunda. Todo lo contrario. Ya he entrenado en todas las categorías. Hay momentos para todo». El jueves le toca el Sánchez-Pizjuán.