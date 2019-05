Pallotta vuelve a atizar a Monchi: “No tuve que dejarle total autonomía”

El director general deportivo del Sevilla, Monchi, sigue trabajando en la confección de la plantilla de la próxima temporada, para la que debe primero firmar a un entrenador que capitaneé el proyecto. Todo para empezar su segunda etapa en el Sevilla con buen ambiente y haciendo feliz a directivos y aficionados, algo que parece que no logró en la Roma en su último trabajo, a tenor de las palabras que llegan de su antiguo jefe.

James Pallotta, propietario de la Roma, ha publicado una carta en la que analiza la mala temporada del equipo romanista en la Serie A, que ha desembocado en una sexta posición que le obliga a jugar alguna ronda previa de la Liga Europa. En ella, atiza a Monchi, que fuera su director deportivo la campaña pasada.

“He estado en silencio pero ahora tengo que hablar. Nadie está más cabreado que yo en la sociedad por lo ocurrido los últimos 18 meses, ha habido un error muy grave a nivel deportivo… Monchi me pidió el 100% de confianza. Vuelvo a pensar en el mercado que hicimos la temporada pasada y creo que no tuve que dejar total autonomía a Monchi. El equipo no se adaptaba a lo que Di Francesco pedía… Siento haber puesto a nuestro entrenador en esa situación, siempre se ha comportó bien. Mi error ha sido este: en diciembre estaba convencido que tenía que cambiar todo: plan deportivo, preparación atlética… Tenía que haberlo hecho pero tuve un momento de indecisión y quizá es nos ha costado no jugar la Champions la próxima temporada”, aseveró Pallotta.

Está claro que no acabaron muy contentos ni Monchi ni Pallotta con su relación laboral en la Roma.