El palo de Caparrós a Sarabia: “No renovaremos a cualquier precio”

El director de fútbol del Sevilla FC, Joaquín Caparrós, no ha dudado en darle un palo, sin nombrarlo, a Pablo Sarabia al ser cuestionado por las renovaciones pendientes del club. En un extracto de una entrevista con muchodeporte.com, el utrerano dijo que “mejorar pasa también por atar lo que tenemos. Pero son jugadores que están en el mercado y si por cuestiones económicas aceptan marcharse no podemos hacer nada. Si un jugador por poco dinero prefiere cambiar de equipo, igual no es el perfil de futbolista que necesita este equipo. Ni ficharemos ni renovaremos a cualquier precio. Hay un límite que no podemos superar. Hay que recordar que en verano había jugadores que nos pedían la Giralda y el Giraldillo, algo que no le podemos dar a nadie”.

No lo menciona pero se sobrentiende que habla de un Sarabia que en verano parecía que acercaba posturas con el Sevilla para renovar pero que, a día de hoy, ya en diciembre, sigue sin prolongar su vinculación con el club ni mejorar su cláusula de rescisión, que actualmente es de 18 millones de euros.

Continuaba Caparrós asegurando que “queremos reforzarnos, pero no a cualquier precio y no por rellenar. Nos estamos moviendo desde agosto para trabajar en el mercado invernal”.

Así pues, un paso más de presión en este tira y afloja que están manteniendo el agente de Sarabia y el Sevilla para la renovación de uno de los mejores jugadores del club esta temporada, tal y como reflejan sus indudables números y sus actuaciones sobre el terreno de juego. La entidad ya le planteó una subida importante de salario, pero aún no ha llegado la firma, y en el club parecen empezar a cansarse.