«Hemos perdido a una leyenda del sevillismo»

El dolor en el sevillismo es inmenso por la marcha de José Antonio Reyes. El presidente del club de Nervión lo expresaba en su comparecencia ante los medios a las puertas del Instituto Anatómico Forense de San Jerónimo. «Estamos consternados, es un día triste, muy duro, primero por la persona, después por el futbolista y después por la leyenda. Es una leyenda del sevillismo, hoy perdemos a una gran persona, a un gran futbolista, todos estamos enormemente dolidos por lo ocurrido. Lo conozco casi desde que nació, militó en todos los escalafones inferiores. Hoy no sabe uno que pensar, a dónde mirar, sólo te llegan recuerdos, los momentos de gloria que le dio al sevillismo. La familia sevillista ha perdido a uno de los nuestros, sangre de nuestra sangre. Nos ayudó a crecer en su momento con la venta al Arsenal. Tengo muchos recuerdos, desde pequeño él y su padre somos amigos. Ha sido duro llamarlo esta mañana y decirme él que no lo pueden sacar del coche llorando», afirmaba José Castro.

Monchi, director general de fútbol del Sevilla, se expresaba a través de su cuenta de Twitter: «Noticia imposible de creer, imposible de digerir, que duro Dios mío… DEP José Antonio Reyes… qué pena más grande. Vaya banda izquierda vais a hacer Antonio (Puerta) y Tú, allá arriba».

Por su parte, Joaquín Caparrós también utilizaba esta red social para manifestar que se encontraba «destrozado y hundido. No me puedo creer que nos hayas dejado. Mi pésame a toda su familia y a todo el sevillismo. Tu recuerdo será eterno capitán».

El dolor también se podía leer en las palabras de despedida de Jesús Navas a su amigo: «No puedo expresar con palabras la tristeza que llevo dentro. Siento tal vacío que me es difícil contar que he perdido a un amigo, un compañero, alguien con quien he crecido. Siento tanto haberte perdido Jose… Mi apoyo eterno para toda su familia. DEP José Antonio Reyes». Algo parecido a lo expresado por Ivan Rakitic, hoy en el Barcelona pero que fue compañero de Reyes: «Hermano, sólo Dios sabe porqué te ha llevado tan pronto de este mundo. Vivirás en mi corazón por el resto de mis días. Estoy roto de dolor. Gracias por dejarme esos bellos recuerdos. Te quiere tu hermano rubio. Descansa en paz, manito».

«Qué triste noticia… Un icono se ha ido. Descansa en paz», afirmaba Ben Yedder, mientras que Mbia consideraba que «no tengo las palabras para expresar mi profunda tristeza, no quiero creerlo… Eras mucho más que un simple compañero de equipo, te extrañaré, mi hermano… ¡Descansa en paz, artista!». Vitolo también se unió a este hilo de condolencias y señalaba que se encontraba «muy triste por el fallecimiento de mi amigo José Antonio Reyes. Para mí fue un gran apoyo cuando llegué a Sevilla».