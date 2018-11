Pozo y Carlos, cedidos al Granada y el Deportivo e internacionales con la sub 21

Pozo y Carlos Fernández, con la camiseta de la sub 21, sobre el césped de Las Gaunas (Foto: @Alex_Pozo9)

Alejandro Pozo, futbolista de 19 años del Sevilla FC, debutó ayer con la selección española sub 21 en el amistoso que el combinado que dirige Luis de la Fuente goleó a Dinamarca en el estadio de Las Gaunas. Pozo jugó la pasada temporada 36 partidos con la camiseta del Sevilla Atlético en LaLiga 123 de Segunda división y para esta campaña, dado que el primer filial nervionense bajó a Segunda división B, en el club decidieron no cortar la proyección del joven jugador nacido en Huévar del Aljarafe y fue cedido al Granada. En la capital nazarí, Pozo está cuajando un gran inicio de temporada. Ha disputado 11 partidos de LaLiga 123 y uno de la Copa del Rey, llegando a anotar ya tres tantos, los tres en la competición de la regularidad.

Pues bien, su crecimiento en la categoría de plata del fútbol nacional tuvo su premio con la convocatoria para la sub 21 española para los amistosos ante Dinamarca y Francia y el debut le llegó al sevillano en el encuentro de ayer. Pozo saltó al terreno de juego de Las Gaunas en el minuto 72 sustituyendo al futbolista del Valencia Carlos Soler y compartió minutos sobre el terreno de juego con un compañero suyo en la cantera sevillista, el delantero Carlos Fernández, quien se encuentra cedido esta temporada en el Deportivo de La Coruña.

Carlos ya debutó con la sub 21 española. Fue el pasado 22 de marzo de este año en el Irlanda del Norte 3-5 España que se jugó en Shamrock Park. Entonces, jugó tres minutos. Ayer en Logroño sumó 22 más. Carlos Fernández ha jugado 10 partidos de LaLiga 123 y ha anotado 6 goles con la camiseta del Deportivo.

Pozo quiso mostrar su alegría por debutar con la sub 21 española y en su cuenta personal de Twitter publicó una foto con Carlos Fernández sobre el césped de Las Gaunas que acompañó con el siguiente texto: “Muy contento por el debut con la Selección Española Sub 21 y por la victoria por 4-1 contra Dinamarca!! Seguimos trabajando!! Esto no para!!”.